Coronavirus - 17 cas positifs à Chamby

Le club de Chambly a annoncé être fortement touché par le variant anglais du Covid-19. Le match à Clermont ce samedi est clairement menacé.

Le Covid-19 continue de toucher fortement les clubs français. En déplacement à Clermont ce samedi après-midi pour le compte de la 25e journée de Ligue 2, le club de Chambly a fait savoir que 17 membres de l'équipe et du staff avaient été contaminées par le variant anglais, et notamment l'entraîneur, Bruno Luzi, qui n'a pas fait le déplacement en Auvergne.

L'équipe a fait le déplacement en Auvergne - en bus et dans des conditions climatiques particulièrement compliquées au vu des dernières précipitations de neige dans la région - avec seulement dix joueurs de l'effectif professionnel disponibles.

Le @FCCOISE annonce que son entraîneur @BrunoLuzi ne sera pas présent ce soir sur le banc face au @ClermontFoot en cas de maintien du match. Le coach est rentré dans l’Oise, ses apparitions de symptômes ne s’étant pas amélioré dans la nuit. pic.twitter.com/RlXnZmt48E — FC CHAMBLY OISE (@FCCOISE) February 13, 2021

"Aujourd’hui, nous avons 17 personnes atteintes du variant anglais. Par rapport au premier test positif, il y a quelque chose qui se déploie à une vitesse énorme, il est très contagieux et en même temps vous avez beaucoup plus de symptômes", a affirmé le président du club, Fulvio Luzi, sur BFMTV.

"Un cas s’est déclaré dans le bus, c’était assez morose au niveau du voyage. On est un peu traumatisés. Il n’y a pas de bonnes nouvelles puisque l'hôtel dans lequel on est a peur d’être fermé quatorze jours. Peut-être qu’on va être exclu de l'hôtel à midi. Il faudra attendre dans le bus jusqu'à 17-18h avant d’aller au stade."

Une rencontre qui pourrait donc être reportée au vu de la situation, même si aucune décision n'a pour l'heure été prise. "On n’a aucune idée, à l'heure actuelle, on se prépare pour le jouer", poursuit le président.

"Il y a des chances qu’il se joue, malheureusement. Il y a aussi la possibilité qu’on contamine l’adversaire. Je ne parle pas du sportif. Entre les deux équipes, il y a une différence de niveau, mais on n’a pas la tête au foot aujourd’hui. On attend la décision de la ligue qui tarde à venir. On espère rentrer chez nous le plus vite possible, sans nouveau cas."

Depuis le début de la saison, deux matchs (Nancy-Grenoble et Niort-Valenciennes) ont été reportés en raison de la pandémie. De nombreux effectifs ont en revanche été touchés et contraints de disputer certaines rencontres diminués depuis la début de l'automne.