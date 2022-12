Corée du Sud-Portugal : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Corée du Sud-Portugal.

C'est mission impossible ou presque pour la Corée du Sud. Dernier du groupe H avec l'Uruguay, la Corée du Sud n'a pas d'autres choix que de gagner et espérer. Les coéquipiers de Son ont manqué le coche lors du match précédent face au Ghana en étant dominateur mais en se faisant punir avant de revenir dans la partie puis finalement de la perdre.

Un mince espoir pour la Corée

La Corée du Sud n'est plus maître de son destin. Même en cas de victoire contre le Portugal, si le Ghana s'impose elle sera éliminée, en revanche si elle gagne et que le Ghana s'incline, cela se jouera à la différence de buts avec l'Uruguay et la Corée du Sud est en ballotage favorable. En cas de match nul dans l'autre match et de victoire de la Corée du Sud, cette dernière sera qualifiée à la différence de buts face au Ghana.

En face, le Portugal est bien loin de ses calculs, pour une fois. La Seleçao a remporté ses deux premiers matches et doit seulement s'assurer de terminer premier pour éviter le Brésil au prochain tour. Autant dire que le Portugal risque de faire tourner afin de garder des forces pour la suite de la compétition, sans pour autant prendre ce match par dessus la jambe.

Pas de calculs pour le Portugal

Un point suffira au Portugal pour terminer en tête du groupe et éviter de regarder le résultat de l'autre rencontre. Pour que la Seleçao ne termine pas en tête de sa poule, il faudrait une défaite par deux buts d'écarts cumulée à une victoire du Ghana par deux buts d'écarts puisque la différence de buts est de +3 en faveur du Portugal avant le coup d'envoi de cette dernière journée.

Match Corée du Sud-Portugal Date 02/12/2022 Heure 16 heures Chaînes BeIN Sports 1

Le match entre la Corée du Sud et le Portugal sera diffusé sur BeIN Sports 1.

Chaîne Streaming BeIN Sports 1 BeIN Connect

Les compositions probables de Corée du Sud-Portugal

Contraint de l'emporter pour espérer une qualification, la Corée du Sud va s'appuyer sur la même défense que lors des deux premiers matches. Au milieu de terrain, Hwang, Jung et Jeong, comme face au Ghana, seront de la partie. Enfin devant Son est assuré d'être accompagné par Cho, auteur d'un doublé face au Ghana, reste à savoir qui sera le troisième membre du trio offensif entre Kwon ou Na.

Qualifié pour les huitièmes de finales de la Coupe du monde, le Portugal va procéder à une revue d'effectif. Reste à savoir dans quelle mesure. En défense, Pepe, de retour de blessure, devrait avoir du temps de jeu aux côtés du jeune Antonio Silva. A droite, Dalot, intéressant avec Manchester United, sera titulaire tandis que Guerreiro jouera à gauche.

Au milieu de terrain, Palinha et Matheus Nunes, qui ont effectué une bonne entrée face à l'Uruguay se verront offrir une chance et devraient être accompagnés par William Carvalho, promu titulaire après la blessure d'Otavio. Enfin, devant, Cristiano Ronaldo risque de vouloir tenir sa place, lui qui a peu joué avec Manchester United cette saison. Sur les côtés, Leao, remplaçant depuis le début de la compétition sera dans le onze de départ, sur le côté droit, Fernando Santos pourrait décider de titulariser Joao Mario ou de maintenir Bernardo Silva.

La composition probable de la Corée du Sud : S-G Kim - M-H Kim, M-J Kim, Y-G Kim, J-S Kim - Hwang, Jung - Kwon, Jeong, Son - Cho.

La composition probable du Portugal : Diogo Costa – Dalot, Pepe, Antonio Silva, Guerreiro – Palhinha, Matheus Nunes, William Carvalho – Bernardo Silva, Rafael Leao, Ronaldo.

Cinq derniers résultats

Corée du Sud Portugal Corée du Sud 2-3 Ghana (28/11/2022) Portugal 2-0 Uruguay (28/11/2022) Uruguay 0-0 Corée du Sud (24/11/2022) Portugal 3-2 Ghana (24/11/2022) Corée du Sud 1-0 Islande (11/11/2022) Portugal 4-0 Nigeria (17/11/2022) Corée du Sud 1-0 Cameroun (27/09/2022) Portugal 0-1 Espagne (27/09/2022) Corée du Sud 2-2 Costa Rica (23/09/2022) République Tchèque 0-4 Portugal (24/09/2022)

Confrontations directes entre la Corée du Sud et le Portugal