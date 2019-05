Copa America - La liste du Chili avec Arturo Vidal et Alexis Sanchez

La Roja a annoncé ses 23 joueurs pour la Copa America au Brésil. Le double tenant du titre pourra compter sur ses cadres habituels.

Dans la nuit de dimanche à lundi, le a officialisé sa liste des 23 joueurs pour la prochaine Copa America au . De nombreux habitués des titres de 2015 et 2016 sont là : Arturo Vidal, Alexis Sanchez ou encore Gary Medel.

¡Ya están los 23 de #LaRoja para @CopaAmerica!

Estos son los elegidos por Reinaldo Rueda para representar a la Selección en Brasil#VamosChile pic.twitter.com/nAdU1NMtVq — Selección Chilena (@LaRoja) 27 mai 2019

La liste du Chili

Présent dans le Groupe C de la compétition, le Chili affrontera l'Équateur, le (pays invité) et l' pour tenter ensuite de remporter pour la troisième fois d'affilée cette Copa America.

Gardiens : Gabriel Arias (Racing), Brayan Cortes (Colo Colo) and Yerko Urra (Huachipato)

Défenseurs : Mauricio Isla ( ), Paulo Diaz (Al Ahli), Gary Medel ( ), Gonzalo Jara (Students of La Plata), Guillermo Maripan (Alaves ), Igor Lichnovsky (Cruz), Jean Beausejour (University of Chile) and Oscar Opazo (Colo Colo)

Milieux de terrain : Arturo Vidal (Barcelona, Erick Pulgar (Bologna), Esteban Pavez (Colo Colo), Pablo Hernandez (Independent), Charles Aranguiz ( ), Diego Valdes (Santos Laguna/Mexico)

Attaquants : Alexis Sanchez ( /England), Nicolas Castillo (America/Mexico), Eduardo Vargas (Tigres/Mexico), Jose Pedro Fuenzalida (Catholic University), Junior Fernandes (Alanyaspor/Turkey) and Angelo Sagal (Pachuca/Mexico).