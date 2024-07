Copa America : Flop monumental pour le Brésil

Le sélectionneur brésilien Dorival Junior a reconnu sa déception après la défaite de son équipe en quart de finale de la Copa América

Dorival Jr. s'est exprimé ouvertement après la défaite 4-2, qui est intervenue après un match nul 0-0 pendant 120 minutes, admettant que la responsabilité lui incombait en tant qu'entraîneur. Le Brésil a également joué avec l'avantage d'un homme pendant les 15 dernières minutes du temps réglementaire et toute la prolongation après l'expulsion de l'Uruguayen Nahitan Nandez, ce qui n'a fait qu'ajouter à l'effet de surprise.

L'article continue ci-dessous

Avec une équipe remplie de talents comme Vinicius Junior, Rodrygo et Endrick, le Brésil était favori pour remporter la Copa América. Mais l'équipe de Dorival a été décevante en phase de groupes, ne battant que le Paraguay et se contentant de matches nuls contre le Costa Rica et la Colombie. Elle a donc terminé à la deuxième place du groupe, derrière la Colombie, ce qui lui a valu un quart de finale plus difficile contre l'Uruguay. Pendant ce temps, la Colombie affrontait le Panama et se qualifiait pour les demi-finales en s'imposant 5-0.

Dorival Jr. a déclaré : "Ce type de travail demande beaucoup de patience. Je dois reconnaître que ces résultats n'étaient pas ceux escomptés, et j'en assume l'entière responsabilité, mais je pense aussi que cette équipe a une grande marge de progression, d'évolution et d'amélioration."

La dernière Copa América remportée par le Brésil l'a été en 2019 - un neuvième triomphe dans l'histoire de la compétition - mais l'attente d'une dixième victoire continentale devra attendre au moins jusqu'en 2028. Avant 2024, l'Argentine et l'Uruguay détiennent le record du plus grand nombre de trophées avec 15 chacun.