"Contre mon gré, ils m'ont mis à côté de Messi"

Dani Olmo, le néo-international espagnol, vient de révéler une drôle d'anecdote au sujet de Lionel Messi.

Dani Olmo a révélé qu'il avait tenté de refuser une photo avec Lionel Messi pendant sa jeunesse, insistant sur le fait qu'il avait été placé à côté de la star barcelonaise contre son gré.

Olmo a rejoint la célèbre académie La Masia du Barça en 2007, trois saisons après que Messi ait fait ses débuts en équipe première pour le club, et a passé sept ans en terre catalane avant de rejoindre le Dinamo Zagreb.

L'Espagnol, qui joue maintenant pour le RB Leipzig en Allemagne, a cependant rencontré l'Argentin pour la première fois de nombreuses années avant son arrivée en Catalogne, ce qui, selon lui, était une expérience à part car avait initialement tenté d'en échapper.

"Une fois, avant même de rejoindre La Masia, j'ai accompagné mon père alors qu'il dirigeait un match à Castelldefels", a déclaré Olmo lors d'une interview pour The Players Tribune. "J'avais huit ans. Je jouais seul avec un ballon, quand quelqu'un - je pense que c'était un ami de mon père - est venu et m'a dit: «Hé, Dani, viens ici! Tu ne vas pas le croire. Tu vas te faire prendre en photo avec Lionel Messi!"

"Ça m'a dérangé qu'on m'interrompe, même pour une icône"

"Apparemment, Messi avait un ami qui jouait dans le match de Castelldefels et était venu le voir. Waouh, Messi, non !? À Castelldefels? Quel enfant ne voudrait pas de sa photo avec lui? Et bien moi j'ai dit : «Non, merci. Ça va. Je veux continuer à jouer! C’est juste une photo, non?", a poursuivi la nouvelle coqueluche de la Roja. "Contre ma volonté, ils m'ont collé à côté de Messi et ont pris la photo. Je ne lui ai même rien dit. J'ai juste attendu le clic, puis je suis retourné à mon ballon, comme si je lui rendais service. "

L'ancien milieu de terrain du Barca a ajouté: "En fin de compte, je dois dire que je suis heureux qu'ils m'aient forcé, car j'ai toujours cette photo encadrée à la maison. À l'époque, je n'étais pas content de voir mon précieux temps de jeu interrompu - même par une icône. "

Olmo a quitté le Camp Nou en 2014 sans une seule apparition en équipe première à son nom, mais l'expérience qu'il a acquise en s'entraînant aux côtés d'une foule de noms de stars l'a aidé à se lancer avec le Dinamo. Le joueur de 22 ans est rapidement devenu un joueur clé du club croate, l'aidant à remporter cinq titres de champion successifs et à atteindre les phases de groupes de la Ligue des champions. Olmo était fortement pressenti pour un retour au Barca avant que Leipzig ne l'enrôle en janvier 2020, liant le meneur de jeu à un contrat de quatre ans. Il a depuis contribué neuf buts et 12 passes décisives à la cause de l'équipe de Bundesliga en 53 apparitions, gagnant ainsi une place régulière au sein de la Roja.