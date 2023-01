Contrat de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr : Combien va gagner l'ex de Manchester United et est-il mieux payé que Messi ?

La superstar portugaise Cristiano Ronaldo a rejoint le club saoudien d'Al-Nassr sous la forme d'un transfert gratuit. Voici ce que vous devez savoir..

Cristiano Ronaldo a été présenté en tant que joueur d'Al-Nassr après avoir quitté Manchester United par consentement mutuel suite à sa désormais tristement célèbre interview avec Piers Morgan sur TalkTV. Le joueur de 37 ans a déclaré qu'il avait rejoint le club saoudien parce qu'il était "enthousiaste à l'idée de découvrir un nouveau championnat de football dans un pays différent" et qu'il pensait que la vision du club était "très inspirante".

Le club a annoncé le transfert en ces termes : "Le plus grand athlète du monde a signé à Al Nassr". Les Saoudiens vont certainement verser le plus gros salaire du monde à Ronaldo pendant son séjour au club. L'international portugais devrait faire ses débuts avec Al-Nassr le 22 janvier prochain, mais débutera en Arabie Saoudite avec un match de gala le 19 face au PSG.

Combien Ronaldo va-t-il gagner à Al Nassr ?

Le joueur de 37 ans a signé un contrat avec Al-Nassr jusqu'en 2025 et recevra le plus gros salaire de l'histoire du football, d'une valeur totale de 200 millions d'euros, selon l'AFP. Le salaire de base de Ronaldo s'élèvera en fait à 70 millions d'euros, le reste de sa rémunération étant constitué de droits d'image et d'accords commerciaux, selon CBS Sports.

Il devrait également jouer un rôle dans la candidature de l'Arabie saoudite à la Coupe du monde 2030. Selon l'AFP, la contribution d'ambassadeur de Ronaldo à la candidature à la Coupe du monde lui rapportera 200 millions d'euros supplémentaire, en plus de son salaire habituel de joueur.

Comment Al Nassr va-t-il financer l'opération Ronaldo ?

Le club saoudien financera l'opération "en faisant appel à divers partenaires", selon le journaliste de CBS Ben Jacobs. Le club "ne contribuera qu'à un financement minoritaire" et devrait payer moins de la moitié de la somme totale.

Mohamed Al-Khereiji, qui a tenté d'acheter Chelsea, et son groupe Saudi Media Group ont joué un rôle clé dans l'opération, et le gouvernement a également apporté son soutien. L'accord permet également à Ronaldo d'avoir "un contrôle important sur le football, les aspects commerciaux et les ambassadeurs", ce qui va jusqu'à permettre à la nouvelle recrue d'avoir son mot à dire en matière de transferts.

Combien Messi gagne-t-il au PSG ?

Le contrat de Ronaldo dépasse de loin celui de Messi au Paris Saint-Germain. L'international argentin a gagné 30 millions d'euros lors de sa première saison avec ses nouveaux employeurs en France, montant qui est passé à 40 millions d'euros lors de sa deuxième année, comme le rapporte L'Equipe.

Cependant, le contrat de Messi expire à la fin de la saison, bien qu'il contienne une option pour une année supplémentaire, et de nouveaux termes pourraient être convenus. Messi est revenu au PSG après avoir remporté la Coupe du monde, mais il continuera sa carrière avec les champions français après son contrat actuel, selon GOAL. Messi est heureux de continuer au PSG mais un accord n'a pas encore été officiellement conclu.