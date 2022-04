Conte met les barbelés pour Harry Kane

Antonio Conte, l'entraîneur de Tottenham, a indiqué qu’il n’envisage pas un successeur de Harry Kane au poste de numéro 9 car il n’a nullement l’intention de le laisser filer.

Au cours des dernières saisons, le capitaine de la sélection anglaise a dû à la fois évoluer comme avant-centre, mais aussi comme meneur de jeu. Il a marqué des buts à son rythme habituel, tout en étant le joueur le plus créatif de son équipe quand il décrochait un peu plus bas. Il s’est bien dédoublé, mais pour son coach italien cette situation ne doit plus durer.

L'article continue ci-dessous

Conte veut restreindre Kane au poste d’avant-centre

"Harry, il est né attaquant", a déclaré l'Italien. "Mais il a le talent et la qualité pour jouer comme un numéro 10 avec un autre attaquant devant lui. Mais j'aime l'avoir comme attaquant et éventuellement un autre numéro 10. Deux joueurs différents avec des caractéristiques différentes".

« Honnêtement, je préfère Harry en tant que numéro 9, parce que lorsqu'il reste dans la surface ou à l’entrée de la surface. Il a une grande qualité, à droite, à gauche, et aussi avec une tête, il a un grand potentiel », a poursuivi l’ancien entraineur de la Juventus.

Conte a ensuite conclu en soulignant qu’il était tout de même content de pouvoir compter sur des joueurs aux palettes diversifiées : « Parfois, quand il (Kane) recule et crée des espaces pour Sonny, Lucas Moura et (Steven) Bergwijn, et Kulusevski, et aussi les ailiers, c'est important d'avoir différentes options, sinon vous êtes prévisible. Et dans le football moderne, votre équipe doit être imprévisible ».