Le conseil de Mikaël Silvestre, ancien défenseur des Bleus, pour stopper Messi lors d'Argentine-France

Ancien défenseur de l'équipe de France, Mikaël Silvestre explique ce que doit faire la France pour stopper Messi.

Avec l'équipe de France, Mikaël Silvestre a été finaliste de la Coupe du monde 2006. L'ancien défenseur de Rennes, de l'Inter Milan, de Manchester United ou encore d'Arsenal s'est confié à nos confrères de Betting Expert avant la finale de la Coupe du monde 2022 entre l'Argentine et la France. Il évoque notamment la façon dont il faut jouer pour museler Messi.

Le plan anti-Messi de Silvestre

« Premièrement, il faut empêcher Messi de recevoir le ballon. C'est très important de le marquer et d'intervenir avant qu'il ne prenne la balle car après c'est trop tard, il est trop fort pour être stoppé. C'est pratiquement impossible de lui piquer la balle quand il fait face au but adverse. Souvent, le seul moyen de l'arrêter est de faire une faute. C'est pour cela qu'il faut intervenir avant qu'il puisse avoir le ballon dans les pieds », explique Silvestre.

Silvestre compte sur Rabiot au milieu

Pour Mikaël Silvestre, la victoire des Bleus face à l'Argentine passera également par le retour d'Adrien Rabiot au milieu de terrain (malade, le joueur de la Juventus était absent en demi-finale) : « J'espère que Rabiot va faire son retour pour la finale. Il fait un très bon tournoi. Il aura un rôle très important pour contrôler le milieu de terrain. Si on parvient à être les maîtres dans cette zone de jeu, on aura une grande chance de gagner le match. Pour moi, Rabiot doit être associé à Tchouaméni et à Griezmann. C'est notre meilleur trio dans ce secteur et Rabiot est vraiment impérial en ce moment. »

Silvestre s'attend à match difficile

Mikaël Silvestre a également confié à Betting Expert son sentiment sur la finale à venir : « Ce sera un match très difficile face à l'Argentine mais la France a les moyens de faire mal à la défense argentine. Mais eux aussi. L'Argentine est trop forte en contre-attaque et dès que Messi aura le ballon, la France sera en danger. Mais il n'y aura pas que Messi et Mbappé sur le terrain. Dans les deux équipes il y a de très bons joueurs. Je pense que les coups de pied arrêtés seront également déterminants tout comme le contre-pressing. »