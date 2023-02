Le conseil de Ludovic Giuly au PSG pour convaincre Lionel Messi de prolonger

Ludovic Giuly, qui a joué avec Lionel Messi au Barça explique ce que le PSG doit faire pour convaincre la Pulga de prolonger.

Ancien joueur du FC Barcelone (2004-2007) et du Paris-Saint-Germain (2008-2011), Ludovic Giuly a été le coéquipier de Lionel Messi en Catalogne et connaît bien l'Argentin.

Giuly veut voir Messi rester au PSG

Dans une interview accordée à nos confrères du Parisien, l'ancien joueur de l'équipe de France milite pour le PSG prolonge le contrat de Lionel Messi qui expire en juin 2023.

« On l'a beaucoup critiqué mais quand on voit le Mondial qu'il a réussi car il s'était bien préparé auparavant, cela devrait convaincre Paris de le prolonger. Je rappelle qu'on parle de Lionel Messi, le meilleur joueur du monde ! Il prouve qu'il est capable, si on le gère bien, d'apporter encore beaucoup. Un mec capable, n'importe quand, sur une passe, un dribble, une frappe ou un coup franc, de faire la différence, on le garde. Je ne parle pas de marketing ou de trucs comme cela mais, quand on s'appelle le PSG, il vaut mieux avoir Messi dans son équipe qu'ailleurs », explique Giuly.

Giuly veut un contrat sur-mesure pour Messi

Ludovic Giuly précise cependant que le PSG doit préparer un contrat qui permettra de ne pas griller physiquement Lionel Messi puisque ce dernier fêtera ses 36 ans le 24 juin prochain : « Il ne faudra pas non plus faire n'importe quoi avec lui, et bien poser les choses. Il arrive à un âge où il doit être géré de plus en plus. Si c'est pour lui faire disputer tous les matchs afin de faire plaisir au public et aux télés, cela n'ira pas. Tout doit être précisé au moment de la signature et il faudra être conscient que Leo ne pourra plus disputer toutes les rencontres. Il faudra le faire souffler parfois avant les matches de Ligue des champions par exemple. Je vois bien un rythme comme trois rencontres disputées et ensuite une au repos pour souffler. »

La seule inquiétude qu'émet Giuly concernant Messi concerne sa volonté de poursuivre sa carrière internationale avec l'Argentine : « Leo dit qu'il veut encore jouer avec l'Argentine et ça, cela risque de poser un problème. Passé un certain âge, on récupère beaucoup moins bien des fatigues des longs voyages en avion. Doit-il renoncer à la sélection pour continuer ? Je ne sais pas mais il faudra en parler. »