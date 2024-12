Concurrence au Real : Rodrygo brille, Mbappé en danger ?

Rodrygo éclaire l’attaque du Real Madrid. En pleine ascension, le Brésilien s’impose à gauche, laissant Mbappé face à une concurrence grandissante.

L’absence de Kylian Mbappé pourrait devenir un problème… pour lui-même. Alors que le Français, blessé, est contraint de regarder ses coéquipiers depuis les tribunes, un concurrent inattendu pourrait bien lui compliquer la tâche à son retour : Rodrygo.

Dans un poste d’ailier gauche traditionnellement réservé à Vinícius Jr – et que Mbappé convoite depuis son arrivée cet été – Rodrygo a livré face au Rayo Vallecano sa meilleure performance de la saison. Un but somptueux, une passe décisive et un rôle clé dans la dynamique offensive madrilène. Ce match, qui s'est achevé sur un score de parité (3-3), a confirmé une vérité simple : l’ailier brésilien est en pleine ascension et pourrait bousculer la hiérarchie au sein de l’attaque des Merengue.

Rodrygo retrouve son brio

Carlo Ancelotti a souvent repositionné Rodrygo pour compenser les absences ou rééquilibrer son schéma tactique. Mais face au Rayo, c’est sur le côté gauche que le Brésilien a véritablement brillé. Avec sa créativité, sa capacité à provoquer balle au pied et son flair devant le but, il a prouvé qu’il pouvait rivaliser avec les plus grands à ce poste.

En l’absence de Vinícius Jr, Mbappé avait lui aussi profité de ce couloir avant sa blessure. Mais la montée en puissance de Rodrygo redistribue les cartes. Si Mbappé tardait à retrouver les pelouses, il pourrait perdre du terrain face à un concurrent désormais légitime.

Mbappé sous pression ?

Au Real Madrid, les absents ont toujours tort. La dernière prestation séduisante de Rodrygo est un rappel que la concurrence ne dort jamais, même pour un joueur du calibre de Mbappé. À l’approche des grands rendez-vous, le Français devra rapidement se remettre sur pied pour ne pas risquer de voir son rôle diminuer au sein du onze d’Ancelotti.