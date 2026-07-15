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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Compositions probables Angleterre - Argentine : Declan Rice sera-t-il aligné ?

Angleterre vs Argentine
Angleterre
Argentine
Coupe du monde
D. Rice

Mercredi soir, l'Angleterre et l'Argentine s'affronteront en demi-finale de la Coupe du monde 2026. La rencontre, qui se tiendra au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, s'annonce comme un véritable spectacle. Selon Voetbalzone, Declan Rice devrait être aligné d'entrée pour les Three Lions.

Selon Sky Sports, le milieu de terrain d’Arsenal, âgé de 27 ans, a été jugé apte à affronter l’Argentine.

Le milieu d’Arsenal, qui avait souffert de problèmes gastriques après le huitième de finale face au Mexique, avait cédé sa place à la mi-temps du quart contre la Norvège.

Lundi, il a participé sans problème à la séance collective, signe d’une récupération complète. Bukayo Saka devrait également être aligné d’entrée, au détriment de l’ancien joueur du PSV, Noni Madueke.

Côté argentin, Lionel Messi et Julián Álvarez formeront le duo d’attaque. Le coup d’envoi est prévu à 21 h (heure néerlandaise) et la rencontre sera diffusée en direct sur NPO 1.

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Angleterre crest
Angleterre
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Composition probable de l’Angleterre : Pickford ; Konsa, Stones, Guéhi, O’Reilly ; Anderson, Rice ; Saka, Bellingham, Gordon ; Kane.

Composition probable de l’Argentine : Emiliano Martínez ; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico ; Paredes ; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister ; Messi, Álvarez.

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