Composition probable du Maroc : Saibari sera-t-il titulaire contre la France ?

Jeudi, le Maroc défiera la France, grande favorite au titre, en quarts de finale de la Coupe du monde. La principale incertitude concerne la participation d’Ismael Saibari, dont la guérison à temps pour cette affiche de Foxborough, près de Boston, n’est pas encore assurée. Le coup d’envoi de France-Maroc sera donné à 22h et la rencontre sera diffusée en direct sur NPO1.

Le milieu de terrain, qui a quitté le PSV, s'est blessé aux ischio-jambiers lors du huitième de finale contre le Canada (0-3) et a déjà dû manquer plusieurs entraînements. Le sélectionneur Mohamed Ouahbi ne prendra aucun risque et le laissera sur le banc, avec Soufiane Rahimi en remplacement en attaque.

Aucune autre surprise n’est à signaler : Noussair Mazraoui sera aligné à gauche de la défense, tandis que le très convoité Ayyoub Bouaddi aura la charge de réguler le milieu de terrain. Tous les regards se tourneront aussi vers Achraf Hakimi, l’infatigable latéral droit du Paris Saint-Germain.

Le Maroc devra se méfier de Kylian Mbappé, auteur de sept buts dans ce Mondial, ainsi que des dribbles d’Ousmane Dembélé, de la créativité de Michael Olise et de la percussion de Bradley Barcola.

Lors de la Coupe du monde 2022, les Bleus avaient privé les Lions de la finale en s’imposant 2-0. Après une finale haletante conclue 3-3, ils avaient finalement cédé aux tirs au but face à l’Argentine.

Le vainqueur de ce France-Maroc défiera l’Espagne ou la Belgique en demi-finale, les deux nations se rencontrant vendredi à Los Angeles.

Composition probable de la France : Maignan ; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne ; Koné, Rabiot ; Dembélé, Olise, Barcola ; Mbappé

Composition probable du Maroc : Bono ; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui ; El Aynaoui, Bouaddi ; Díaz, Ounahi, El Khannouss ; Rahimi.