Composition probable du Feyenoord : Van Persie prendra une décision concernant Hadj Moussa

Feyenoord affrontera le FC Volendam dimanche, dans le but de défendre sa deuxième place au classement de l'Eredivisie. Robin van Persie a travaillé sur son onze de départ idéal pendant la trêve internationale. Le match FC Volendam - Feyenoord débutera à 14h30 et sera retransmis en direct sur ESPN 3.

Jordan Lotomba a fait forte impression lors du Klassieker contre l'Ajax et aura une nouvelle chance à Volendam. Tsuyoshi Watanabe et Anel Ahmedhodzic forment le cœur de la défense rotterdamoise. Jordan Bos, qui s'est illustré en équipe nationale australienne, débutera sur le côté gauche de la défense. Timon Wellenreuther gardera les buts.

Luciano Valente, Oussama Targhalline et Jakub Moder ont traversé la trêve internationale sans encombre et sont les piliers du milieu de terrain à trois de Feyenoord. In-beom Hwang n'est pas encore assez en forme pour faire partie de la sélection.

Gonçalo Borges débute en attaque à droite, Anis Hadj Moussa n'étant pas encore en mesure de disputer 90 minutes. Ayase Ueda est l'avant-centre de l'équipe de Van Persie, tandis que Raheem Sterling se voit offrir une nouvelle chance sur le flanc gauche.

À six journées de la fin, le Feyenoord compte trois points d'avance sur son poursuivant, le NEC. Plus tôt cette saison, les Rotterdamois avaient eu beaucoup de mal face à Volendam, mais s'étaient tout de même imposés 3-1.

Composition probable du Feyenoord : Wellenreuther ; Lotomba, Watanabe, Ahmedhodzic, Bos ; Targhalline, Valente, Moder ; Borges, Ueda, Sterling.