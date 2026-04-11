Composition probable du Feyenoord : Van Persie doit encore trancher concernant Valente et Hadj Moussa

Deuxième du classement, le Feyenoord se rendra dimanche sur la pelouse de son poursuivant direct, le NEC, troisième. À la veille de ce choc, l’entraîneur Robin van Persie doit composer avec plusieurs incertitudes. Le coup d’envoi de NEC - Feyenoord sera donné dimanche à 14h30 et la rencontre sera diffusée en direct sur ESPN 1.

Anel Ahmedhodzic, Luciano Valente et Anis Hadj Moussa, jugés trop justes physiquement, ne seront pas alignés au stade De Goffert, contraignant l’entraîneur à opérer des choix dans son effectif.

Le capitaine Timon Wellenreuther gardera les buts des Rotterdamois. Mats Deijl, Tsuyoshi Watanabe, Thijs Kraaijeveld et Jordan Bos formeront la défense du Feyenoord lors de ce choc au sommet de la Vriendenloterij Eredivisie.

Tobias van den Elshout, tout juste prolongé au Kuip, va découvrir le onze de départ. Jakub Moder et Oussama Targhalline complètent le milieu. In-beom Hwang et Sem Steijn, toujours blessés, restent à l’infirmerie.

Gonçalo Borges remplace Hadj Moussa, déjà absent contre le FC Volendam, tandis que Raheem Sterling occupe le couloir gauche et que le meilleur buteur de l’Eredivisie, Ayase Ueda, évolue en pointe à Nimègue.

Le Feyenoord ne compte plus qu’un point d’avance sur le NEC, qui rêve de Ligue des champions. Plus tôt cette saison, les Rotterdammers s’étaient inclinés 2-4 face à leur adversaire du jour lors d’un match spectaculaire disputé au De Kuip.

Composition probable de Feyenoord : Wellenreuther ; Deijl, Watanabe, Kraaijeveld, Bos ; Targhalline, Moder, Van den Elshout ; Borges, Ueda, Sterling.