Composition probable du Feyenoord : Van Persie choisit Moder comme remplaçant

Le Feyenoord poursuit samedi sa lutte pour la deuxième place de l’Eredivisie « Vriendenloterij » en recevant le FC Groningen. Robin van Persie est contraint d’opérer un changement au milieu de terrain. Le coup d’envoi de la rencontre, qui se joue à De Kuip, sera donné à 16h30 et diffusé en direct sur ESPN 1.

Timon Wellenreuther gardera les cages face aux Groningois. Givairo Read fait son retour dans le groupe, même si Mats Deijl débutera au poste d’arrière droit. Anel Ahmedhodzic étant blessé, Tsuyoshi Watanabe formera la charnière centrale avec Thijs Kraaijeveld. Jordan Bos occupera le flanc gauche de la défense.

Oussama Targhalline aura pour mission de contrôler le milieu de terrain, épaulé par Luciano Valente et Tobias van den Elshout. Ce dernier, habituel ailier gauche, est repositionné au milieu en raison de la blessure de Jakub Moder.

Anis Hadj Moussa, aligné sur l’aile droite, aura pour mission de créer le danger, de délivrer des centres et de lancer des actions individuelles. Raheem Sterling, remplaçant il y a deux semaines contre le NEC, retrouve une place de titulaire, profitant du repositionnement de Van den Elshout au milieu. Ayase Ueda occupe le poste d’avant-centre.

Avec 55 points à quatre journées du terme, le club reste sous la menace de Twente et du NEC, qui se livreront un duel à distance pour la deuxième place.

Composition probable du Feyenoord : Wellenreuther ; Deijl, Watanabe, Kraaijeveld, Bos ; Targhalline, Van den Elshout, Valente ; Hadj Moussa, Ueda, Sterling.