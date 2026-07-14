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Composition probable de l'Espagne : Pedri sera-t-il aligné contre la France ?

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Selon les grands médias sportifs espagnols, Nico Williams ne devrait pas être titulaire en demi-finale de la Coupe du monde contre la France. Álex Baena, de l’Atlético de Madrid, devrait une nouvelle fois être aligné d’entrée.

En conservant Williams sur le banc, le sélectionneur Luis de la Fuente garde une carte maîtresse en réserve. L’ailier de l’Athletic Club, en pleine forme lors de l’Euro, n’a pour l’instant joué que 202 minutes dans ce Mondial.

Derrière, la défense de la Roja alignera le gardien Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte et Marc Cucurella.

Au milieu, Pedri devrait retrouver une place de titulaire aux dépens de Fabián Ruiz. Rodri aura pour mission d’assurer la maîtrise du jeu, tandis que Dani Olmo apportera sa capacité à percer les lignes par sa profondeur.

En attaque, Lamine Yamal, Álex Baena et Mikel Oyarzabal auront pour mission de trouver le chemin des filets ; ce dernier a déjà inscrit quatre buts dans ce Mondial.

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Yamal n’a marqué qu’une fois dans ce Mondial. Face aux Bleus, à 21 h (heure néerlandaise), il visera un nouveau succès pour consolider un palmarès déjà prometteur malgré son jeune âge.

Composition probable de l’Espagne : Simón ; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella ; Rodri, Pedri ; Yamal, Olmo, Baena ; Oyarzabal.

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