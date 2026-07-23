Composition probable de l’Ajax : Míchel alignera deux recrues estivales

L'Ajax affrontera le FK Vojvodina au deuxième tour préliminaire de la Ligue des conférences. Selon Voetbalzone, l'entraîneur Míchel devrait aligner deux nouvelles recrues d'entrée de jeu. Ziggo Sport diffusera la rencontre européenne des Ajacides sur sa chaîne principale ; le coup d'envoi est prévu à 20 h.

En l’absence de Marc-André ter Stegen, Maarten Paes gardera les buts amstellodamois. Sur les ailes, Lucas Rosa à droite et la nouvelle recrue Caio Henrique à gauche animeront les couloirs. En charnière centrale, Aaron Bouwman sera associé au retour de Daley Blind.

Youri Regeer assure la récupération au milieu de terrain, tandis que Davy Klaassen et Oscar Gloukh doivent créer le lien avec l’attaque.

Kasper Dolberg, récemment aligné contre l’Olympiakos, sera titulaire face à la Vojvodina. Steven Berghuis débutera sur le flanc droit et Mika Godts devra créer du danger sur le flanc gauche.

Le match retour est programmé le jeudi 30 juillet. Entre-temps, l’Ajax affrontera Burnley en match amical. En cas de qualification, les Ajacides disputeront le troisième tour préliminaire contre le Shelbourne FC (Irlande) ou le Nõmme Kalju FC (Estonie), avant d’éventuels barrages.

Composition probable de l’Ajax : Paes ; Rosa, Bouwman, Blind, Henrique ; Regeer, Klaassen, Gloukh ; Berghuis, Dolberg, Godts.