Composition probable de l’Ajax : García tranchera entre Gloukh, Berghuis et Weghorst

L'Ajax conserve un mince espoir de terminer deuxième de l'Eredivisie. Pour y parvenir, il devra battre samedi le NAC Breda, en lutte pour éviter la relégation. Le coup d'envoi de la rencontre au Rat Verlegh Stadion sera donné à 20h00 et diffusé en direct sur ESPN 2.

Maarten Paes, gardien titulaire de l’Ajax depuis plusieurs semaines, gardera les cages amstellodamoises à Breda. Anton Gaaei (arrière droit) et Lucas Rosa (arrière gauche) occuperont les couloirs défensifs. En charnière centrale, Josip Sutalo et Youri Baas seront associés. Privé de Takehiro Tomiyasu, suspendu après son expulsion contre Heracles Almelo, l’entraîneur Óscar García alignera Ko Itakura comme sentinelle au milieu de terrain.

Au milieu de terrain, Óscar García reconduit Ko Itakura en sentinelle, épaulé par Jorthy Mokio et Oscar Gloukh.

Steven Berghuis est à nouveau aligné sur l’aile droite de l’attaque ajacide, tandis que Mika Godts occupe le côté gauche et que Wout Weghorst, préféré à Kasper Dolberg (qui quittera Amsterdam en fin de saison), occupe le poste de numéro neuf.

Il y a deux semaines, l’Ajax s’est facilement imposé 0-3 sur la pelouse de la lanterne rouge Heracles Almelo, tandis que le NAC arrachait in extremis un point précieux contre Fortuna Sittard (1-1). Les Bredanaars pointent à trois longueurs de la zone de relégation à quatre journées de la fin.

Composition probable de l’Ajax : Paes ; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa ; Itakura, Mokio, Gloukh ; Berghuis, Weghorst, Godts.