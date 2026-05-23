Composition probable de l'Ajax : García effectue un seul changement pour la finale

L'Ajax affronte le FC Utrecht pour décrocher une place dans la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence. Selon toute vraisemblance, l'entraîneur Óscar García n'effectuera qu'une seule modification dans son onze de départ pour la rencontre de dimanche. Le coup d'envoi sera donné à 12h15 au Kras Stadion de Volendam et la rencontre sera diffusée en direct sur ESPN 1.

Maarten Paes gardera à nouveau les buts à Volendam. García ne modifie pas non plus sa défense : Anton Gaaei à droite et Lucas Rosa à gauche occuperont les couloirs, tandis qu’Aaron Bouwman et Youri Baas formeront la charnière centrale. Le Croate Josip Sutalo, soucieux de ne pas prendre de risque à l’approche de la Coupe du monde, déclare forfait pour cette finale des barrages.

Au milieu de terrain, pas de changement non plus : Sean Steur et Davy Klaassen doivent animer le jeu, tandis que Jorthy Mokio, buteur jeudi contre le FC Groningen en demi-finale, assure l’équilibre.

Wout Weghorst, moins en vue face à Groningen, cède sa place à Kasper Dolberg, tandis que Steven Berghuis, aligné à droite, et Mika Godts, à gauche, auront pour mission d’alimenter l’attaquant danois en ballons.

L’Ajax s’est aisément imposé 2-0 contre Groningen, tandis que le FC Utrecht a dominé le SC Heerenveen 3-2 dans un match riche en buts. Le vainqueur de dimanche obtiendra son billet pour la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence.

Composition probable de l’Ajax : Paes ; Gaaei, Bouwman, Baas, Rosa ; Klaassen, Mokio, Steur ; Berghuis, Dolberg, Godts.