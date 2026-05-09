Composition probable de l’Ajax : García doit encore choisir entre Dolberg et Weghorst

L'Ajax se bat pour la troisième place de l'Eredivisie. Pour y parvenir, il devra s'imposer dimanche face au FC Utrecht, qui se rendra à la Johan Cruijff ArenA. Óscar García semble désormais avoir trouvé son onze de départ idéal, selon les pronostics de Voetbalzone.Le match à Amsterdam débutera à 16h45 et sera retransmis en direct sur ESPN 3.

Maarten Paes conserve logiquement sa place dans les cages. La défense, inchangée, alignera Anton Gaaei à droite – buteur contre le PSV – et Lucas Rosa à gauche, tandis que Josip Sutalo et Youri Baas formeront la charnière centrale.

Davy Klaassen, de retour de blessure, pourrait faire son come-back pour la première fois depuis le 22 mars, mais il débutera sur le banc. Au milieu, Youri Regeer, Ko Itakura et Jorthy Mokio formeront le trio axial, essentiel pour nourrir les ambitions européennes du club.

Kasper Dolberg, auteur d’une performance convaincante contre le PSV la semaine passée, conserve logiquement la confiance de l’entraîneur espagnol. Wout Weghorst est à nouveau opérationnel, mais il devra encore patienter avant de retrouver le terrain. Sur les ailes, Steven Berghuis aura pour mission de créer le danger depuis la droite, tandis que Mika Godts occupera une nouvelle fois le couloir gauche.

À deux journées de la fin, l’Ajax compte un point de retard sur le troisième, le NEC, qui affronte le FC Groningen dimanche.

Composition probable de l’Ajax : Paes ; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa ; Regeer, Itakura, Mokio ; Berghuis, Dolberg, Godts.