Le PSV et Peter Bosz s’apprêtent à disputer leur dernier match à l’extérieur de la saison, face aux Go Ahead Eagles. L’entraîneur champion, malgré plusieurs absences, a dévoilé le onze de départ qui entrera sur la pelouse de De Adelaarshorst.

Matej Kovar gardera les buts à Deventer. Sergiño Dest, de retour de blessure après quelques minutes contre l’Ajax la semaine passée, sera aligné à gauche de la défense, tandis que Kiliann Sildillia occupera le côté droit. Au cœur de la défense, Ryan Flamingo et Yarek Gasiorowski formeront la charnière centrale.

Au milieu, Bosz crée une petite surprise : Paul Wanner, Guus Til et Noah Fernandez forment le trio axial face au vainqueur de la Coupe de la saison dernière, tandis que Joey Veerman commence sur le banc.

Ivan Perišić, de retour de suspension, retrouve le couloir gauche. Dennis Man occupe l’aile droite, tandis que Ricardo Pepi est aligné en tant que meneur de jeu. Le PSV vise un total de 81 points en Eredivisie.

Composition du Go Ahead Eagles :

Composition du PSV : Kovar ; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Dest ; Fernandez, Wanner, Til ; Bajraktarevic, Pepi, Perisic.