Composition d’Égypte et de Belgique : la surprise de Hossam Hassan… et le cas Doku tranché

Hossam Hassan, le sélectionneur de l’Égypte, a officialisé le onze des Pharaons pour affronter la Belgique ce lundi soir au stade Lumin, dans le cadre du groupe 7 de la Coupe du monde 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Le onze de départ s’appuie sur un trio offensif composé de Mohamed Salah, Omar Marmoush et Mostafa « Zico », ce dernier effectuant sa première titularisation en match officiel après ses performances convaincantes lors des deux dernières rencontres amicales, au cours desquelles il a chaque fois trouvé le chemin des filets.

En défense, Yasser Ibrahim est associé à Hamdi Fathi, tandis que le milieu de terrain est confié à Marwan Attia, Mohanad Lasheen et Imam Ashour.

Voici le onze égyptien :

Gardien : Mostafa Shobeir.

Défense : Mohamed Hani, Hamdi Fathi, Yasser Ibrahim, Ahmed Fathouh.

Milieu de terrain : Marwan Atia, Muhannad Lashin et Imam Ashour.

Attaque : Mohamed Salah, Omar Marmoush, Mostafa « Zico ».

Remplaçants : Mohamed El-Shenawy, Mahdi Soliman, Mohamed Alaa, Tarek Alaa, Karim Hafez, Mohamed Abdel-Moneim, Rami Rabia, Hossam Abdel-Majeed, Nabil Emad « Dunga », Mahmoud Saber, Mahmoud Hassan « Trezeguet », Ahmed Sayed « Zizo », Ibrahim Adel, Haytham Hassan et Hamza Abdelkarim.

Malgré les interrogations sur son état de forme après des problèmes respiratoires lors d’une séance à huis clos la semaine passée, Jérémy Doku a bien été aligné d’entrée par Rudy Garcia, qui a ainsi tranché la question de la participation de la star de Manchester City face à l’Égypte.

Voici le onze de départ de la Belgique :

Gardien : Thibaut Courtois.

Défense : Thomas Meunier, Nathan Ngui, Brandon Michy, Timothy Castagne.

Milieu de terrain : Youri Tielemans, Amadou Onana et Kevin De Bruyne.

Attaque : Leandro Trossard, Charles De Ketelaere, Jérémie Doku.

Le groupe 7, composé de l’Égypte, la Belgique, l’Iran et la Nouvelle-Zélande, s’annonce ouvert et promet une lutte acharnée pour les deux tickets qualificatifs pour le tour suivant.

L’Égypte, qui dispute sa quatrième Coupe du monde, nourrit de grandes ambitions après avoir fait son retour sur la scène mondiale pour la première fois depuis l’édition 2018 en Russie.

Les Pharaons avaient fait leurs débuts en 1934 en Italie, devenant alors la première nation arabe et africaine à prendre part à la phase finale. En 2026, ils disputeront donc leur quatrième Coupe du monde après 1934, 1990 et 2018.

En trois participations, les Pharaons ont disputé sept matchs sans victoire, avec deux nuls et cinq défaites. Les Pharaons ont inscrit cinq buts et en ont concédé douze. L’édition 2026 représente donc une opportunité majeure d’améliorer ce bilan et de décrocher enfin leur première victoire dans l’histoire de la Coupe du monde.