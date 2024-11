Compos PSG - Atletico : Luis Enrique change tout

Paris Saint-Germain vs Atlético Madrid

En difficulté, le PSG reçoit l’Atlético de Madrid, ce mercredi 6 novembre (21h), pour le compte de la 4e journée.

Le Paris Saint-Germain et l'Atlético Madrid, qui ont tous deux du mal à répondre aux attentes en Ligue des Champions cette année, se retrouveront mercredi au Parc des Princes.

Le PSG et l'Atlético ne se sont jamais rencontrés auparavant, mais les entraîneurs des deux clubs sont des adversaires familiers : Luis Enrique et Diego Simeone se sont affrontés 14 fois sur le banc de touche, le premier ayant remporté neuf victoires contre trois pour le second.

L'article continue ci-dessous

Bien que le Paris Saint-Germain ait commencé sa dernière quête pour remporter un premier trophée de Ligue des Champions par une victoire chanceuse 1-0 à domicile contre les nouveaux venus de Gérone, il n'a depuis récolté qu'un seul point lors de deux matches ultérieurs.

Après avoir perdu 2-0 à Arsenal à Londres, les champions de France sont revenus au score pour enregistrer un match nul 1-1 à domicile contre le PSV Eindhoven, avec l'égalisation d'Achraf Hakimi à la 55e minute, ce qui signifie que pas moins de 12 de leurs 14 derniers buts en Ligue des Champions ont été marqués en seconde période.

Luis Enrique va donc demander à Paris d'intensifier ses efforts avant la trêve, car son bilan dans la plus grande compétition européenne des clubs est médiocre depuis son arrivée en France. Découvrez les compos des deux équipes pour ce match.

Les compos PSG - Atletico :

PSG (4-3-3) : Safonov - Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi - Neves, Vitinha, Zaïre-Emery - Barcola, Dembélé, Asensio.

Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak - Reinildo, Lenglet, Witsel, Molina - Lino, Gallagher, Koke, De Paul - Alvarez, Griezmann.