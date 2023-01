La compo du PSG face à Reims : Une tactique inédite pour le trio Mbappé, Messi, Neymar

Tactique, onze de départ, remplaçants, joueurs absents : découvrez la composition du PSG face à Reims.

Après avoir écrasé l'US Pays de Cassel en Coupe de France (7-0), le PSG retrouve ce dimanche 29 janvier 2023 la Ligue 1.

Et lors de la dernière journée du championnat de France, le PSG s'était incliné à Rennes. Pour éviter de subir un nouvel affront, Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, peut compter sur un effectif pratiquement au complet.

Un 4-4-2 pour le trio Mbappé, Messi, Neymar

Marco Verrati et Lionel Messi sont en effet de retour dans le groupe. Galtier va ainsi pouvoir reconstituer son trio Mbappé/Messi/Neymar.

Mais plutôt que de jouer en 3-4-3 ou 4-3-3, Christophe Galtier devrait reconduire le 4-4-2 utiliser en Coupe de France.

Mbappé et Messi devraient être associés en attaque tandis que Neymar, au lieu de prendre en n°10 sera positionné en milieu offensif gauche. Son pendant à droite sera Carlos Soler. Ce sera la première fois depuis l'arrivée de Christophe Galtier que Mbappé, Messi et Neymar évoluent avec ce schéma tactique.

Du classique dans les lignes défensives

Avec un milieu à 4, on devrait retrouver Verratti et Vitinha à la récupération et avec un rôle de « box to box ».

La défense à 4 devrait reposer sur une charnière centrale constituée de Danilo Pereira et de Marquinhos. Dans les couloirs, sauf surprise de dernière minute, on retrouvera Juan Bernat au poste de latéral gauche et Achraf Hakimi dans celui du couloir droit.

Enfin, dans les buts, Gianluigi Donnarumma sera comme d'habitude titulariser. Reste à savoir si Navas prendra place sur le banc comme il souhaite quitter le club lors de ce mercato d'hiver.

Concernant le Stade de Reims, Will Still pourra compter sur ses meilleurs éléments : Balogun évoluera seul au pointe avec derrière lui, Ito, Cajuste et Zeneli pour l'alimenter. Matusiwa et Munetsi seront une nouvelle fois associés à la récupération.

À LIRE : "Couilles", "shits", "f*****g", le discours musclé du coach de Reims avant d'affronter le PSG

LES COMPOS PROBABLES DE PSG-REIMS

Le onze de départ probable du PSG : Donnarumma – Hakimi, Danilo, Marquinhos, Bernat – Soler, Verratti, Vitinha, Neymar – Messi, Mbappé.

Les remplaçants du PSG (à choisir parmi) : Navas, Rico, Bitshiabu, Pembélé, Gharbi, F. Ruiz, Verratti, Zaïre-Emery, Ekitike.

Les absents du PSG : Nuno Mendes (blessé), Kimpembe (reprise), Mukiele (reprise).

Le onze de départ probable de Reims : Diouf – Foket, Agbadou, Abdelhamid, De Smet – Matusiwa, Munetsi – Ito, Cajuste, Zeneli – Balogun.

Les remplaçants de Reims (à choisir parmi) : Penneteau, Sylla, Busi, Gravillon, Adeline, Doumbia, Guitane, D. Lopy, Van Bergen, Flips.

Les absents de Reims : Koeberle (blessé), Holm (blessé), Duparchy, Loccko, Mubuku et Sierhuis : choix de l'entraîneur.