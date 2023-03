La compo de l'OM contre Reims : Tudor change encore ses plans en défense

Tactique, onze de départ, remplaçants, joueurs absents : découvrez la composition de l'OM face au Stade de Reims.

Ce dimanche 19 mars 2023, l'OM affronte le Stade de Reims au stade Auguste-Delaune (une rencontre à suivre sur Prime Video avec un coup d'envoi à 20h45).

Balerdi et Kolasinac absents face à Reims

A l'occasion de ce déplacement en Champagne, Igor Tudor, l'entraîneur de l'OM, va devoir une nouvelle fois repenser sa défense en raison de l'absence de deux joueurs : Leonardo Balerdi est suspendu tandis que Sead Kolasinac est blessé.

Pour composer sa défense à trois, le coach des Phocéens devrait titulariser Chancel Mbemba avec Eric Bailly et Samuel Gigot. Derrière ce trio, on retrouvera l'habituel gardien titulaire dans les cages : Pau Lopez.

Avec deux pistons et un trio offensif

Au milieu de terrain, Igor Tudor devrait aligner quatre joueurs avec deux pistons et deux milieux relayeurs.

Les pistons devraient être Jonathan Clauss dans le couloir droit et Nuno Tavares dans celui de gauche. Ils seront accompagnés par Valentin Rongier et Jordan Veretout qui formeront une nouvelle fois la paire de « box to box ».

En attaquant, le trio offensif devrait être composé d'Alexis Sanchez avec à ses côtés, Cengiz Ünder et Ruslan Malinovskyi.

L'OM évoluera ainsi en 3-4-3 et fera face à une équipe rémoise qui devrait évoluer en 4-2-3-1 avec son redoutable buteur Folarin Balogun en pointe. Des Rémois qui ne sont privés que d'un seul joueur, Noah Holm, qui est blessé.

L'équipe probable de l'OM face à Reims

Le onze de départ probable de l'OM : Lopez – Mbemba, Bailly, Gigot – Clauss, Rongier, Veretout, Nuno Tavares – Ünder, Alexis Sanchez, Malinovskyi.

Les remplaçants de l'OM (à choisir parmi) : Blanco (g), Ngapandouetnbu (g), I. Kaboré, Elmaz, Guendouzi, Ounahi, Mughe, Payet, Vitina.

Les principaux absents de l'OM : Balerdi (suspendu), Kolasinac et Harit (blessés).