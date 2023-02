La compo de l'OL face à Troyes : Laurent Blanc fait confiance à une recrue

Tactique, onze de départ, remplaçants, joueurs absents : découvrez la composition de l'Olympique Lyonnais face à Troyes.

L'Olympique Lyonnais (10e avec 29 points) vit une saison agitée et son mercato d'hiver a été du même tonneau. Cet hiver, Lyon a enregistré les arrivées de Dejan Lovren (Zénith Saint-Pétersbourg), Amin Sarr (SC Heerenveen) et Jeffinho (Botafogo) mais a échoué à recruter Pathé Ciss (Rayo Vallecano) et Wilson Isidor (Lokomotiv Moscou).

Jeffinho blessé, Sarr devrait débuter

Mais pour son déplacement sur la pelouse de Troyes, ce samedi 4 janvier 2023, à 19h00, Laurent Blanc ne pourra pas compter sur Jeffinho qui est arrivé blessé à Lyon. Le Brésilien est en effet touché à la cheville et a besoin de soins.

En revanche, Amin Sarr devrait faire ses débuts sous la tunique lyonnaise en étant associé en attaque à Alexandre Lacazette.

Concernant Corentin Tolisso, Laurent Blanc devrait le ménager afin de le titulariser contre Lille en Coupe de France, mercredi prochain.

Reine-Adelaïde ne peut pas jouer contre l'OL

Du côté de Troyes, Jeff Reine-Adélaïde, prêté par l'OL lors du mercato d'hiver ne pourra pas jouer cette rencontre en raison d'un accord entre les deux clubs. Rami, Conté et Dingomé sont blessés tandis que Mama Baldé, touché contre le Téfécé devrait pouvoir tenir sa place.

Les équipes probables de Troyes-Lyon

Le onze de départ probable de Troyes (5-4-1) : Gallon – T. Baldé, Porozo, Salmier, Palmer-Brown, Larouci – Ripart, Agoumé, Chavalerin, R. Lopes – M. Baldé.

Les remplaçants de Troyes : Lis, Bruus, Kohon, Zoukrou, Kouamé, Mazou-Sacko, Tibidi, Odobert, Ugbo.

Les absents de Troyes : Tardieu (blessé), Rami, A. Conté, Dingomé, Palaversa (reprise), Reine-Adélaïde (accord entre clubs), Moreno (instance de départ).

Le onze de départ probable de Lyon (4-4-1-2) : A. Lopes – Gusto, Lovren, Lukeba, Tagliafico – Caqueret, Thiago Mendes, Lepenant – Cherki – Lacazette, A. Sarr.

Les remplaçants de Lyon : R. Riou, J. Boateng, Diomandé, Henrique, Kumbedi, Aouar, Tolisso, B. Barcola, Mo. Dembélé.

Les absents de Lyon : Jeffinho (blessé).