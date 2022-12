La compo de la France contre l'Angleterre : Les choix forts de Deschamps

Tactique, titulaires, remplaçants : toutes les infos sur la composition de l'équipe de France pour son quart de finale contre l'Angleterre.

Pour affronter l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde, ce samedi 1 décembre 2022 à 20h00 heure française (rencontre à suivre sur TF1 et beIN SPORTS 1), Didier Deschamps devrait s'appuyer sur l'équipe qui a battu la Pologne mais aussi le Danemark lors des précédents matches.

Hugo Lloris va devenir le joueur le plus capé des Bleus

Car à ce stade de la compétition, l'heure n'est plus aux expérimentations. Hugo Lloris devrait ainsi prendre place logiquement dans les buts et devenir le joueur le plus capé de l'histoire des Bleus avec 143 sélections.

Théo Hernandez devrait jouer arrière gauche et son homologue dans le couloir droit devrait être Jules Koundé. La charnière centrale devrait être composée de Varane et d'Upamecano.

Au milieu de terrain, Didier Deschamps devrait renouveler sa confiance à Rabiot, Tchouaméni et Griezmann.

Enfin, en attaque, Deschamps devrait miser sur la stabilité avec Mbappé et Dembélé pour accompagner Giroud à la pointe de l'attaque.

Le onze de départ probable des Bleus face à l'Angleterre : Lloris – Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez – Griezmann, Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Giroud, Mbappé.

Les remplaçants probables des Bleus face à l'Angleterre : Mandanda, Areola, Pavard, Disasi, Saliba, Konaté, Camavinga, Fofana, Veretout, Guendouzi, Coman, Kolo Muani, Thuram.

Absent : L. Hernandez (blessé), Benzema (blessé).

Suspendus au prochain avertissement : Koundé, Tchouaméni.

Du classique pour les Three Lions ?

Concernant l'équipe d'Angleterre, Gareth Southgate, le sélectionneur des Three Lions, devrait lui aussi réitérer sa confiance aux joueurs qui ont battu le Sénégal en huitième de finale. Et comme pour la France, son équipe devrait évoluer dans un 4-3-3.

Un temps incertain, Raheem Sterling est revenu au Qatar après avoir été voir sa femme et ses enfants victimes d'un cambriolage en Angleterre.

Le onze de départ probable de l'Angleterre : Pickford – Walker, Stones, Maguire, Shaw – Henderson, Rice, Bellingham – Saka, Kane, Foden.

Les remplaçants probables de l'Angleterre : Pope, Ramsdale, Trippier, Alexander-Arnold, Dier, Coad, Philipps, Mount, Maddison, Gallagher, Grealish, Sterling, Rashford, Wilson.

Absent : White (raisons personnelles).

Suspendus au prochain avertissement : aucun.