Complètement snobé par Zidane, ce joueur va partir

Un joueur du Real Madrid s'apprête à quitter le navire merengue par manque de temps de jeu.

En janvier dernier, il est parti pour le après avoir disputé seulement cinq matchs toutes compétitions confondues entre août et l'ouverture du mercato.

Cette saison, cependant, son record est encore pire : Alvaro Odriozola, puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'a joué que 57 minutes jusqu'à présent cette saison, et il se retrouve maintenant comme le quatrième choix de Zidane au poste d'arrière droit.

Dani Carvajal, Lucas Vazquez et Nacho Fernandez sont tous en avance sur lui, lui qui n'a pas vraiment eu de chance.

Ler défenseur basque a subi une blessure au pire moment possible, le laissant hors de combat lorsque Carvajal était indisponible, et Lucas et Nacho ont pris leur chance.

Sa seule apparition cette saison a eu lieu le 30 septembre dernier, lorsqu'il a joué 57 minutes dans une victoire 1-0 sur le .

Depuis, il n'a pas joué une seconde et s'est assis sur le banc pendant sept matchs consécutifs maintenant sans même s'échauffer.

Il est clair que Zidane ne voit aucune place pour lui dans son équipe. Il n'a fait que six apparitions au depuis septembre 2019, et même lors de son prêt au Bayern, il n'a ajouté que 179 minutes en cinq apparitions.

Avec seulement 11 apparitions et 670 minutes à son actif au cours de la dernière année et demie, Odriozola sera dans l'espoir de trouver un endroit où il jouera plus régulièrement dans ce mercato de janvier seln les médias ibériques.

Pour rappel, le Real Madrid a eu une séance d'entraînement mercredi, alors qu'il poursuit ses préparatifs pour le match de LaLiga Santander de samedi à Osasuna.

Une absence notable du groupe principal était celle de Dani Carvajal, qui s'est entraîné à l'intérieur, avec Rodrygo Goes. Le défenseur a quitté le pré en souffrant de douleurs lors de la dernière journée contre le Celta.

L'international espagnol reçu son cinquième carton jaune, synonyme de suspension pour le match suivant. Carvajal fait tout pour être prêt pour la Supercoupe, qui se jouera le 14 janvier prochain contre l' .