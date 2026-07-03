Communiqué officiel du Real Madrid concernant le transfert d'Enzo Fernández

Le Real Madrid a officiellement réagi aux rumeurs l’annonçant proche de recruter le milieu de terrain de Chelsea, Enzo Fernández, lors de ce mercato estival.

Javier Pastori, l’agent du joueur, avait récemment ouvert la porte à un transfert vers la Maison blanche en multipliant les déclarations fracassantes sur un possible départ.



Le club a publié un communiqué sur son site officiel : «Au vu des informations et des déclarations parues ces derniers jours concernant un prétendu intérêt du club pour le joueur Enzo Fernández, le club tient à préciser qu’il n’a entrepris aucune démarche, ni directe ni indirecte, en vue de recruter ledit joueur, et qu’il n’a absolument pas l’intention de mener à bien cette opération.»

Le club a conclu : « Le Real Madrid tient à exprimer son plus grand respect pour le joueur Enzo Fernández, un grand footballeur dont la carrière et les qualités sont largement reconnues, ainsi que pour le club de Chelsea, avec lequel il entretient d’excellentes relations institutionnelles. »

Il a poursuivi : « Par respect pour une institution telle que Chelsea et conformément aux principes de loyauté institutionnelle qui ont toujours guidé les agissements du Real Madrid, le club estime nécessaire de démentir ces spéculations infondées. »

Il conclut : « Le Real Madrid regrette que, malgré la clarté des faits et l’absence de toute initiative de la part du club, des informations non conformes à la réalité continuent de circuler, semant la confusion parmi les supporters et causant un préjudice injustifié aux institutions et aux personnes concernées. »