Comment Ten Hag a convaincu Eriksen de rejoindre MU

Christian Eriksen était sur le point de décliner la proposition mancunienne avant qu’Erik Ten Hag ne soit intervenu.

Le milieu de terrain Christian Eriksen a signé pour United vendredi après l’expiration de son bail avec Brentford, le club où il évoluait depuis le mois de janvier dernier. Il a paraphé un deal de trois ans avec les Red Devils.

Les deux parties ont donc réussi à s’entendre mais le Sunday World affirme que l’international danois avait sérieusement hésité avant de dire oui à United.

Ten Hag a trouvé les bons mots avec Eriksen

Des sources proches du joueur ont laissé entendre qu'il n'était pas certain de rejoindre United, qui entame une nouvelle ère sous la direction d'Erik ten Hag, même si le club offrait une enveloppe financière plus importante que les autres clubs en course pour sa signature.

Eriksen s'est finalement laissé convaincre après avoir discuté avec le coach néerlandais, avec qui il a travaillé à l'Ajax lors de son retour à la compétition quelques mois seulement après s'être effondré sur le terrain pendant l'Euro 2020.

Eriksen devient la deuxième signature majeure d’United sous la direction du technicien batave, après l'arrivée du latéral gauche Tyrell Malacia en provenance de Feyenoord.