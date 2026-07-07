Comment Suning, le propriétaire, a perdu le contrôle de l'Inter

Le football est devenu un business où l’argent règne en maître. Les fonds d’investissement, en particulier, y gagnent du terrain. Le rachat de clubs comme l’AC Milan, Chelsea ou l’Olympique Lyonnais prouve qu’ils voient le ballon rond comme un marché porteur.

Dans la rubrique « Cleats & Cashflows », nous analysons ce phénomène. Quelles opportunités offre-t-il aux clubs ? Quels risques majeurs introduit-il ?

Il s’agit du troisième volet de notre série sur l’Inter. Dans l’épisode précédent, nous avons expliqué comment le club avait financé son retour au sommet du calcio en émettant des obligations, en refinançant ses dettes et en multipliant les montages financiers de plus en plus complexes. Ce chapitre examine ce qui s’est passé lorsque cet édifice financier a commencé à s’effriter.

Le tournant

La chute de Suning à l’Inter n’est pas tombée du ciel. Elle a marqué l’aboutissement d’une évolution qui s’est étalée sur quatre ans. Celle-ci a débuté lorsque la Chine s’est progressivement retirée des investissements étrangers dans le football, puis s’est accélérée sous l’effet des conséquences financières de la pandémie de coronavirus.

En 2020, les premières fissures apparaissent. Le terrain est alors préparé pour l’entrée en scène d’Oaktree. Suning figurait parmi les conglomérats chinois frappés de plein fouet par un mélange de difficultés économiques internes, de crise immobilière, de pandémie et de désendettement général dans le monde des affaires chinois. Les sociétés qui s’étaient développées à l’international pendant des années grâce à l’endettement ont soudainement vu leur marge de manœuvre financière se réduire considérablement.

À ces difficultés s’ajoutait la pression déjà exercée sur ses activités de distribution. Le groupe a accusé des pertes d’environ 3,9 milliards de yuans chinois (environ 490 millions d’euros), rendant de plus en plus difficile le maintien du soutien financier à l’Inter. L’actionnaire, pratiquement à court de liquidités, a donc dû chercher un financement externe.

Le prêt d’Oaktree

Celui-ci a été accordé en mai 2021. Oaktree, un important gestionnaire d’actifs international spécialisé dans les investissements dans des entreprises en difficulté, a accordé à Suning un prêt de 275 millions d’euros. Le taux d’intérêt s’élevait à 12 % et la durée était de trois ans. Le prêt a été accordé à Grand Tower S.à r.l., la société holding luxembourgeoise par l’intermédiaire de laquelle Suning détenait l’Inter.

Cette structure s’avère décisive : le prêt a été souscrit non pas par l’Inter lui-même, mais par la holding qui le contrôle. Ainsi, ni la dette ni les intérêts ne figurent directement au bilan du club. De même, ce ne sont pas les joueurs, les recettes du stade ou d’autres activités opérationnelles qui servent de garantie, mais les actions de la holding. En cas de défaut de remboursement, Oaktree deviendrait automatiquement propriétaire de la holding et, par conséquent, prendrait les commandes du club.

Deux éléments du contrat méritent d’être soulignés. D’abord, le taux d’intérêt de 12 % – nettement plus élevé que celui des obligations précédemment émises par l’Inter – reflète le risque assumé par Oaktree. En effet, le remboursement ne dépendait pas des performances du club, mais de la capacité de Suning à refinancer le prêt, à vendre le club ou à lever de nouveaux capitaux.

La durée de trois ans, particulièrement brève pour ce type d’opération, accentuait encore la pression. Sans plan de refinancement solide, deux scénarios se dessinaient : soit Suning cédait l’Inter pour un montant suffisant afin de rembourser le prêt, soit Oaktree prenait directement le contrôle du club. Peu d’options intermédiaires existaient.

En 2022, la pression s’est accentuée : Inter Media & Communication a refinancé ses obligations via un nouveau prêt obligataire de 415 millions d’euros à 6,75 %, tandis que la situation financière de Suning en Chine continuait de se dégrader. La vente du club apparaissait comme l’unique issue réaliste.

L’échec du processus de vente

En septembre 2022, plusieurs médias rapportent que la famille Zhang a mandaté la banque d’affaires Goldman Sachs pour trouver un acquéreur. Le prix demandé avoisine 1,2 milliard d’euros, soit peu ou prou la somme déboursée par RedBird pour l’AC Milan. Plus tard, le Financial Times indique que le groupe Raine est également impliqué dans le processus de vente.

L’objectif était clair : céder l’Inter à un prix suffisant pour rembourser le prêt d’Oaktree, permettre à Suning de récupérer une large part de son investissement et, idéalement, dégager une plus-value.

Sur le papier, l’Inter restait attractif : toujours parmi les plus grands clubs italiens, doté d’une portée mondiale, de revenus en hausse, de deux titres nationaux glanés en quatre saisons et d’une finale de Ligue des champions en 2023.

Pourtant, la situation financière restait préoccupante. Le programme obligataire pesait lourd sur les futurs flux de trésorerie, tandis que la dette envers Oaktree, majorée par des intérêts élevés et le mécanisme de « payment-in-kind » (PIK), continuait de gonfler.

En dehors du club, les perspectives n’étaient guère plus réjouissantes : les droits télévisés nationaux progressaient à peine et l’Inter ne disposait pas de stade propre. Le club partageait San Siro avec l’AC Milan, tandis que l’enceinte restait la propriété de la municipalité milanaise. Pour les investisseurs, cela limitait les opportunités de valorisation immobilière ou d’exploitation commerciale du stade.

Les investisseurs ne voyaient donc pas un club de haut niveau financièrement sain, mais une organisation fortement endettée, aux possibilités de croissance limitées, sans contrôle sur le stade et dotée d’une structure de coûts toujours axée sur des investissements massifs de longue haleine en faveur de la réussite sportive. Il y avait certes de l’intérêt, mais finalement, aucun acheteur ne s’est manifesté.

Le créancier prend le relais

Après l’échec du processus de vente, Suning a tenté de refinancer le prêt. Selon plusieurs médias, des discussions ont eu lieu à ce sujet avec le gestionnaire d’actifs américain PIMCO. Ce nouveau prêt aurait toutefois été assorti, une fois de plus, d’un taux d’intérêt exceptionnellement élevé. Même en cas de succès, cette opération n’aurait offert qu’un sursis. Au final, une vente ou un transfert forcé du club demeurait l’issue la plus probable.

Le prêt d’Oaktree a illustré la vitesse à laquelle une dette coûteuse peut s’accumuler : à l’échéance, en mai 2024, le montant initial de 275 millions d’euros avait gonflé à environ 395 millions d’euros en raison de sa structure PIK. Suning s’est retrouvé dans l’incapacité de rembourser cette somme.

La valorisation de sa participation dans l’Inter a illustré l’ampleur de la dégradation : le groupe a déprécié ses 68,55 % de 586 à 148 millions d’euros, soit une perte comptable de 75 %. En actant cette dépréciation, Suning reconnaissait déjà que la valeur actionnariale s’était presque évaporée. Malgré sa solide réputation, son prestige sportif et son rayonnement mondial, l’endettement du club avait pratiquement anéanti la valeur actionnariale.

Le 22 mai 2024, Suning n’a pas pu honorer sa dette. Oaktree a alors activé sa garantie et pris les commandes du club. Il ne s’agissait pas d’une acquisition classique où un acheteur rachète le club sur le marché : la propriété a changé de main parce qu’un créancier a exercé ses garanties.

Telle est la leçon majeure de l’ère Suning : les dettes ont non seulement nourri les ambitions sportives du club, mais elles ont finalement décidé de son destin actionnarial.

Conclusion

Suning n’a pas perdu l’Inter du jour au lendemain : le contrôle du club s’est déplacé progressivement, via la structure financière, d’abord vers les détenteurs d’obligations, puis vers Oaktree. Lorsque ce dernier a fait valoir ses garanties en mai 2024, l’issue était déjà inévitable.

Dans le prochain volet de cette série, qui paraîtra début août, nous analyserons la période sous la direction d’Oaktree. Comment un investisseur spécialisé dans les créances en difficulté gère-t-il l’un des plus grands clubs de football d’Europe ? Et comment l’Inter tente-t-il de passer d’une croissance fondée sur l’endettement à un modèle financièrement plus durable ?

Abonnez-vous dès maintenant (gratuitement) à Cleats & Cashflows sur LinkedIn !