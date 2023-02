Comment stopper Mbappé ? L'OM a une solution !

Kylian Mbappé sera encore l'atout offensif numéro 1 du Paris Saint-Germain lors du Classique contre l'Olympique de Marseille, dimanche (20h45).

Si l'Olympique de Marseille aborde le Classique avec le couteau entre les dents, le dauphin du Paris Saint-Germain est bien conscient que Kylian Mbappé peut renverser un match à lui seul. Parmi les amoureux de l'OM, c'est même devenu le sujet de cet avant-match.

Courbis et le plan anti-Mbappé

Samir Nasri y est allé de son commentaire sur Canal +. « Avant, je n’avais pas cette vision. Mais maintenant je pense qu’avec Mbappé, s’il est en forme, le PSG peut battre n’importe qui et renverser n’importe quelle situation,. Seul, il a failli gagner la Coupe du monde et il a fait trembler toute l’Argentine, ce n’est pas la défense du Bayern qui va lui faire peur. Il est vraiment au-dessus. C’est le seul joueur de la planète où, quand il touche le ballon, il y a un frisson et il se passe quelque chose... Pour le Classique ? Là, j’espère qu’il ne se passera rien quand il touchera le ballon (rires)" .

De son côté, Rolland Courbis, ancien entraîneur du club phocéen, a déjà un plan anti-Mbappé en tête. "N’oublions pas que les deux derniers matchs en championnat c’est un point pris sur six. Contre Monaco c’était un nul et contre Nice une défaite. Là ce n’est ni Monaco ni Nice, c’est Mbappé et son équipe. Il faut donc arriver à trouver la solution. Faire du marquage individuel oui, mais contre Mbappé qui décide quand il accélère c’est très compliqué. Moi je serai plutôt sur la formule du 'sandwich'. C’est à dire un gars un petit en couverture de la zone où se trouve Mbappé. Parce qu’en face il y a aussi la possibilité que l’on réfléchisse et qu’on le fasse permuter. Parce qu’un Mbappé côté droit ce n’est pas non plus une truffe. Celui qui est malin, qui a justement les qualités pour être une part du sandwich, c’est Rongier. »

Reste à savoir si Igor Tudor écoutera les conseils de son prédécesseur. Il y a deux semaines, en huitièmes de finale de la Coupe de France, le Croate n'avait pas été confronté à cette problématique. Kylian Mbappé manquait à l'appel dans les rangs parisiens...