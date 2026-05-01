Comment sont déterminés les groupes de la Coupe du monde de la FIFA ?

La Coupe du monde de la FIFA passera à 48 équipes en 2026, ce qui en fera l’édition la plus vaste de l’histoire de la compétition.

Les coorganisateurs, le Mexique, les États-Unis et le Canada, sont qualifiés d’office et seront rejoints par 45 nations ayant réussi leur parcours éliminatoire.

Mais que va-t-il se passer ensuite ? GOAL vous présente tout ce que vous devez savoir sur la manière dont les groupes de la Coupe du monde sont déterminés avant le coup d'envoi.

Comment les groupes de la Coupe du monde de la FIFA sont-ils déterminés ?

Les groupes sont définis par un tirage au sort qui répartit les 48 équipes en douze poules de quatre avant le coup d’envoi de la compétition.

Les équipes sont réparties en quatre chapeaux. Les trois coorganisateurs (États-Unis, Mexique, Canada) et les neuf nations les mieux classées de la FIFA constituent le chapeau 1. Les chapeaux 2, 3 et 4 sont ensuite définis selon le classement FIFA, les formations les moins bien classées figurant dans le chapeau 4.

Voici un aperçu de la composition des chapeaux pour la Coupe du monde 2026 :

Chapeau 1 : Canada, Mexique, États-Unis, Espagne, Argentine, France, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne

Canada, Mexique, États-Unis, Espagne, Argentine, France, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne Chapeau 2 : Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, Iran, Corée du Sud, Équateur, Autriche, Australie

: Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, Iran, Corée du Sud, Équateur, Autriche, Australie Chapeau 3 : Norvège, Panama, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d’Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Arabie saoudite, Afrique du Sud

: Norvège, Panama, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d’Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Arabie saoudite, Afrique du Sud Chapeau 4 : Jordanie, Cap-Vert, Ghana, Curaçao, Haïti, Nouvelle-Zélande, Bosnie-Herzégovine, Suède, Turquie, République tchèque, RD Congo, Irak

Le tirage au sort a ensuite déterminé les groupes et le calendrier des matchs. Les trois coorganisateurs du tournoi disposaient d’un statut particulier : leur position était prédéterminée afin de garantir que leurs rencontres se déroulent à domicile.

Le tirage se poursuit ensuite en plaçant les équipes dans le premier groupe disponible, par ordre alphabétique, conformément au règlement.

Qu’est-ce que le « classement » lors des tirages au sort des groupes de la Coupe du monde ?

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Pour le Mondial 2026 élargi, la FIFA a adopté un système de « seeding » inspiré du tennis, qui place les nations les mieux classées dans des chapeaux séparés lors du tirage au sort. Ce dispositif évite que les têtes de série ne se rencontrent avant les demi-finales, garantissant ainsi un parcours équilibré et préservant l’attrait de la compétition jusqu’à son stade avancé.

Les quatre meilleures nations du classement FIFA 2026 – l’Espagne, l’Argentine, la France et l’Angleterre – sont ainsi réparties dans des zones distinctes du tableau à élimination directe pour préserver l’équilibre compétitif jusqu’en demi-finales.

Existe-t-il d’autres restrictions ?

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D’autres contraintes s’appliquent : aucune rencontre entre deux sélections de la même confédération lors de la phase de groupes. Ainsi, le Brésil et l’Argentine (CONMEBOL) ou le Panama et les États-Unis (CONCACAF) ne peuvent se croiser dès le premier tour.

Une exception concerne toutefois l’Europe : puisque 16 équipes de l’UEFA sont présentes, au moins une et au maximum deux d’entre elles sont réparties dans chaque groupe, rendant une confrontation inévitable.

Qu’est-ce qu’un « groupe de la mort » ?

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Dans le jargon footballistique, le « groupe de la mort » désigne un chapeau où quatre équipes de haut niveau sont réunies lors du tirage au sort.

Il désigne un tirage au sort où quatre prétendants de premier plan se retrouvent opposés dès la phase de groupes. Comme seules deux équipes peuvent généralement se qualifier, le risque d’élimination prématurée est élevé, et le tournoi peut ainsi perdre de grands noms dès le premier tour.

On se souvient notamment du groupe de la mort de l’édition 2022, où l’Espagne avait retrouvé l’Allemagne, le Costa Rica et le Japon. Contre toute attente, le Costa Rica a terminé en tête malgré une défaite 7-0 face à la Roja, deuxième. Conséquence : l’Allemagne et le Japon ont été éliminés dès le premier tour.

L’attaquant allemand Thomas Müller a ensuite exprimé son amertume, soulignant le préjudice causé à la Mannschaft par cette élimination hâtive.

« C’est une véritable catastrophe », a-t-il confié aux journalistes. « C’est incroyablement amer pour nous, car notre résultat aurait suffi [si l’Espagne n’avait pas perdu contre le Japon]. C’est un sentiment d’impuissance. Si c’était mon dernier match pour l’Allemagne, cela a été un immense plaisir, merci beaucoup. »

Un autre « groupe de la mort » mémorable remonte à 1982, lorsque trois anciens champions du monde – l’Argentine, l’Italie et le Brésil – se sont retrouvés dans le même groupe au deuxième tour. Seule une équipe a validé son billet pour les demi-finales, éliminant d’emblée les deux autres prétendants.

Mbappé, Mané et Haaland se retrouveront au Mondial 2026.

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À la Coupe du monde 2026, le groupe I est déjà présenté comme l’un des plus ardus. La France de Kylian Mbappé y affrontera le Sénégal de Sadio Mané, la Norvège d’Erling Haaland, puis l’Irak, un potentiel piège.

Le sélectionneur français Didier Deschamps sait que son équipe devra fournir un gros effort pour atteindre les huitièmes de finale.

« C’est l’un des groupes les plus difficiles, si ce n’est le plus difficile, a-t-il affirmé à L’Équipe. Le Sénégal est une nation très compétitive. Et je n’en dirai pas moins de la Norvège après sa campagne de qualification ; c’est l’une des meilleures équipes européennes. Nous sommes ambitieux, mais nous restons humble. Il faudra bien jouer dès le début avant de penser à la suite. »