Comment regarder WWE Elimination Chamber Chicago : date, horaires, détails TV et streaming, programme des matchs et plus encore

Wrestlemania 42 approche à grands pas. Au cas où vous feriez partie des rares personnes qui ne l'ont pas encore noté dans leur agenda, le plus grand événement de catch de l'année aura lieu à l'Allegiant Stadium de Las Vegas les 11 et 12 avril. Mais avant de nous emballer et d'appuyer trop fort sur le bouton d'avance rapide, nous avons encore un autre grand événement « Premium Live Event » (PLE) à vivre avant de nous concentrer entièrement sur Las Vegas.

Le mois de février se termine en beauté avec la 16e édition de WWE Elimination Chamber, le 28 février, au United Center de Chicago, dans l'Illinois. Le concept de l'Elimination Chamber remonte à 2002, avec le match inaugural qui s'est déroulé lors du Survivor Series de cette année-là, où Shawn Michaels a détrôné Triple H (et a également éliminé Chris Jericho, Rob Van Dam, Booker T et Kane) pour devenir le nouveau champion du monde des poids lourds à New York.

Eric Bischoff et Triple H (Paul Levesque) sont cités comme les créateurs originaux de l'idée de l'Elimination Chamber, qui a ensuite été utilisée dans divers pay-per-views de la WWE. Cependant, ce n'est qu'en 2010 qu'il a été établi comme un événement PPV à part entière, remplaçant No Way Out comme PLE annuel de février.

Le premier événement Elimination Chamber s'est tenu le 21 février 2010 au Scottrade Center de Saint-Louis, dans le Missouri. Le principe de cet événement était que des matchs à élimination multiple seraient disputés à l'intérieur de la chambre d'élimination, avec à la clé des titres de champion ou la possibilité de disputer des titres à l'avenir. L'année 2018 s'est avérée mémorable pour l'Elimination Chamber, avec non seulement le tout premier match à 7, mais aussi le premier match féminin dans la chambre.

Les matchs Elimination Chamber sont généralement disputés par six participants (ou six équipes pour un match par équipe), dont deux commencent le combat sur le ring. En même temps, les quatre autres sont retenus dans des capsules fermées placées à chaque coin du ring, à l'intérieur d'une structure en acier maillée. Toutes les cinq minutes, l'un des quatre participants (ou équipes) est libéré de la capsule et rejoint le match en cours.

Cela continue jusqu'à ce que les quatre aient été libérés, le match durant généralement plus de vingt minutes. L'objectif du match est d'éliminer tous les adversaires par tombé ou soumission. Pour la deuxième année consécutive, 12 superstars (six hommes et six femmes) entreront à nouveau dans la chambre d'élimination, les vainqueurs des deux matchs remportant une chance de remporter le titre lors du prochain Wrestlemania.

GOAL vous présente toutes les informations essentielles à connaître avant cet événement Elimination Chamber, notamment comment regarder ou diffuser en streaming toute l'action palpitante et quelles stars du catch sont prêtes à se mettre en valeur sous les projecteurs.

Quand aura lieu le WWE Elimination Chamber ?

WWE Elimination Chamber aura lieu le 22 février et sera diffusé comme suit dans le monde entier (les horaires sont approximatifs) :

Pays Début du spectacle 🇺🇸 États-Unis 16 h 00 PT / 19 h 00 ET 🇬🇧 Royaume-Uni 00 h 00 GMT (dimanche) 🌍 MENA 2 h 00 AST (dimanche) 🇦🇺 Australie 10 h 00 AEST (dimanche) 🇮🇳 Inde 4 h 30 IST (dimanche)

Où se déroule le WWE Elimination Chamber ?

Ce sera la première fois que l'Elimination Chamber se déroulera à Chicago, au United Center. Avec une capacité de près de 21 000 places, c'est la plus grande arène de la NBA. Elle accueille les Chicago Bulls de la NBA et les Chicago Blackhawks de la NHL. Par coïncidence, le tout premier événement organisé dans cette salle fut le WWF SummerSlam en 1994. Elle accueille également d'autres sports, notamment le MMA, le rodéo, le tennis et bien d'autres encore. Elle a accueilli des concerts de certains des plus grands artistes mondiaux, notamment Adele, Harry Styles, Olivia Rodrigo, Coldplay, Céline Dion et bien d'autres.

🇺🇸 Comment regarder et diffuser WWE Elimination Chamber aux États-Unis

Aux États-Unis, vous pouvez regarder toute l'action d'Elimination Chamber en direct en vous connectant à ESPN, qui diffuse tous les événements WWE Premium Live, y compris WrestleMania. Même si vous ne pouvez pas vous connecter pendant la diffusion en direct, le streaming sera disponible le lendemain, vous ne manquerez donc pas une seconde de l'action.

Elimination Chamber sera diffusé dans le cadre du forfait illimité du service ESPN DTC, qui nécessite soit un abonnement mensuel de 29,99 $, soit un abonnement à un forfait incluant ESPN Unlimited auprès d'un fournisseur de services de télévision participant, tel que Fubo.

FuboTV est un service de streaming haut de gamme qui inclut ESPN dans tous ses forfaits. Fubo propose plusieurs formules d'abonnement, dont la nouvelle « Fubo Sports », qui coûte 45,99 $ le premier mois, puis 55,99 $ par mois les mois suivants. Il est simplifié et axé sur le sport, avec plus de 28 chaînes, dont ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel et des chaînes locales telles que ABC, CBS et FOX. Les autres formules Fubo sont disponibles à partir de 84,99 $ par mois, avec un essai gratuit de 7 jours pour les nouveaux abonnés, quelle que soit la formule choisie. Ce service de streaming est un choix évident pour les fans de catch et de sport en général.

🌏 Comment regarder et diffuser WWE Elimination Chamber dans le monde entier

Les fans de catch du monde entier, y compris au Royaume-Uni, peuvent regarder WWE Elimination Chamber et toutes les émissions de la WWE sur Netflix via livestream. La plateforme de streaming mondiale a conclu un accord de droits de 10 ans avec la WWE au début de l'année 2025.

Pays Plan de base Plan standard Plan Premium 🇬🇧 Royaume-Uni 5,99 £ 12,99 18,99 🇦🇺 Australie 7,99 $ AUD 18,99 $ AUD 25,99 $ AUD 🇮🇳 Inde 199 INR 499 INR 649 INR 🇯🇵 Japon 890 1 590 ¥ 2 290 🇲🇽 Mexique 119 $ MXN 249 $ MXN 329 $ MXN 🇨🇦 Canada 7,99 CAD 18,99 CAD 23,99 CAD

🛜 Regardez WWE Elimination Chamber où que vous soyez grâce à un VPN

Si WWE Elimination Chamber n'est pas disponible en direct dans votre région, ou si vous êtes en déplacement, vous pouvez utiliser un VPN pour suivre l'action où que vous soyez. Un VPN crée une connexion sécurisée qui permet de contourner les restrictions géographiques et d'accéder à vos services de streaming préférés où que vous soyez.

Nous vous recommandons vivement d'utiliser NordVPN, mais vous pouvez également consulter notre guide détaillé sur les VPN pour découvrir d'autres options.

Carte des matchs de WWE Elimination Chamber

Match Participants Match éliminatoire masculin Randy Orton - LA Knight - Cody Rhodes - Je'Von Evans Match féminin dans la chambre d'élimination Tiffany Stratton - Rhea Ripley - Alexa Bliss - Asuka Match féminin pour le titre intercontinental Becky Lynch contre AJ Lee Match pour le titre de champion poids lourds masculin CM Punk contre Finn Bálor

Participants à la Chambre d'élimination masculine

Randy Orton

LA Knight

Cody Rhodes

Je'Von Evans

Participantes à l'Elimination Chamber féminin

Tiffany Stratton

Rhea Ripley

Alexa Bliss

Asuka

Becky Lynch contre AJ Lee (match pour le titre intercontinental féminin)

Becky Lynch et AJ Lee sont à couteaux tirés depuis que Lee a fait son retour à la WWE pour la première fois depuis dix ans afin d'aider son mari, CM Punk, à vaincre Lynch et son mari, Seth Rollins, à Wrestlepalooza. Lee est ensuite revenue pour distraire Lynch et lui faire perdre le titre intercontinental féminin au profit de Maxxine Dupri à Raw. Puis, lors du Survivor Series: WarGames, Lee a assuré la victoire de son équipe en faisant abandonner Lynch avec le Black Widow.

The Man a depuis repris le championnat à Dupri lors d'une victoire controversée. Lorsque Lee est apparue à RAW et a interrompu son discours, la détentrice du titre, outrée, l'a défiée à un match à WWE Elimination Chamber afin de prendre sa revanche.

CM Punk vs Finn Bálor (match pour le titre poids lourds masculin)

Finn Bálor a perdu un incroyable combat pour le titre mondial contre CM Punk lors du Raw à Belfast, Punk levant le bras du challenger après le combat. Mais lorsqu'on lui a refusé l'accès au Royal Rumble Match, Bálor a attaqué Punk afin de rester dans la course au titre. Lors d'une guerre des mots dans une édition de Raw, Punk a demandé au directeur général Adam Pearce d'accorder à Bálor un match revanche pour le titre lors du WWE Elimination Chamber.

Pearce a accepté, et c'est donc décidé. Bálor aura une nouvelle chance de remporter le titre mondial poids lourds masculin.

🎟️ Comment obtenir des billets pour le WWE Elimination Chamber

La demande de billets pour le WWE Elimination Chamber est forte, comme pour tous les événements de la WWE, mais des places sont encore disponibles sur le site de la WWE. Si le portail officiel de billetterie est le moyen le plus sûr pour les fans d'acheter des billets pour la WWE, ceux qui souhaitent se rendre à Chicago peuvent également se tourner vers des sites de revente secondaires tels que StubHub, qui pourraient leur offrir les meilleures chances d'obtenir des billets.