Comment regarder WrestleMania 42 : date, horaires, programme des combats et intrigues

Les néons du Strip s'estompent à l'arrière-plan tandis que l'attention du monde entier se tourne vers l'Allegiant Stadium de Las Vegas. C'est là que les légendes s'inscrivent en lettres d'or et que le « Showcase of the Immortals » fait son retour pour une série historique de deux soirées consécutives dans le Silver State.

Nous nous retrouvons dans un paysage de la WWE qui a été complètement redessiné. La chaleur du désert n’est rien comparée aux rivalités qui atteignent leur paroxysme. Au cours de deux soirées exceptionnelles, le samedi 18 avril et le dimanche 19 avril 2026, la hiérarchie du catch professionnel sera décidée sous le toit étincelant de la « Death Star ».

WrestleMania n'a cessé de s'épanouir et de grandir au fil des ans, et reste l'événement phare de la WWE en matière de pay-per-view (PPV) et de diffusion en direct. On le surnomme le Super Bowl du divertissement sportif. En plus d’être le premier PPV produit par la société, WrestleMania a également été le premier grand événement de la WWE disponible en streaming, lorsque la société a lancé le WWE Network en 2014. Avec Royal Rumble, SummerSlam, Survivor Series et Money in the Bank, c’est l’un des cinq plus grands événements de l’année de la WWE, appelés les « Big Five ».

Laissez GOAL vous présenter toutes les informations essentielles à connaître avant WrestleMania 42, notamment comment regarder ou suivre en streaming toute l’action palpitante et quelles stars du catch s’apprêtent à briller sous les projecteurs de Las Vegas.

Quand a lieu WrestleMania 42 ?

WrestleMania 42 se déroulera sur deux soirées, le samedi 18 avril et le dimanche 19 avril. Il sera diffusé comme suit à travers le monde (heures approximatives) :

Pays Début de l'émission 🇺🇸 États-Unis 19 h (heure de l'Est) (samedi et dimanche) 🇬🇧 Royaume-Uni Minuit BST (dimanche et lundi) 🇦🇺 Australie 10 h AEST (dimanche et lundi) 🇮🇳 Inde 4 h 30 IST (dimanche et lundi) 🇯🇵 Japon 8 h JST (dimanche et lundi) 🇲🇽 Mexique 17 h CST (samedi et dimanche)

Où se déroule WrestleMania 42 ?

Getty Images

L'Allegiant Stadium est un stade polyvalent situé à Paradise, dans le Nevada (à proximité de Las Vegas). Avec un coût de 1,9 milliard de dollars, c'est le quatrième stade le plus cher au monde. Inauguré en 2020, il accueille les Las Vegas Raiders de la NFL ainsi que l'équipe de football américain universitaire des Rebels de l'Université du Nevada à Las Vegas (UNLV). En plus d'avoir accueilli le Super Bowl LVIII en février 2024, lors duquel les Chiefs de Kansas City ont battu les 49ers de San Francisco en prolongation, il accueille également chaque année depuis 2021 le Las Vegas Bowl de la NCAA.

Outre le football américain, l'Allegiant Stadium accueille régulièrement des matchs de football. Il a déjà accueilli des rencontres de la Copa América 2024 et sera le théâtre des matchs de poule de la Gold Cup de la CONCACAF 2025 cet été. De grandes stars mondiales de la musique se produiront également à l'Allegiant dans les mois à venir, notamment Kendrick Lamar, Coldplay et The Weeknd.

🇺🇸 Comment regarder et diffuser WrestleMania 42 aux États-Unis

Aux États-Unis, vous pouvez suivre toute l'action de WrestleMania 42 en direct sur ESPN, qui diffuse tous les événements en direct premium de la WWE. Même si vous ne pouvez pas regarder l'émission en direct, un service de streaming sera disponible dès le lendemain, vous ne manquerez donc pas une seconde de l'action.

WrestleMania sera diffusé en streaming dans le cadre de l'offre Unlimited du service ESPN DTC, qui nécessite soit un abonnement mensuel de 29,99 $, soit un abonnement à un forfait incluant ESPN Unlimited via un fournisseur de services TV participant, tel que Fubo.

FuboTV est un service de streaming haut de gamme qui inclut ESPN dans tous ses forfaits, offrant ainsi l'accès au Royal Rumble et à tout un univers sportif. Fubo propose plusieurs formules d'abonnement, dont le nouveau « Fubo Sports », qui coûte 45,99 $ le premier mois, puis 55,99 $ par mois les mois suivants. Simplifié et axé sur le sport, il propose plus de 28 chaînes, dont ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel et des chaînes locales comme ABC, CBS et Fox. Les autres formules Fubo commencent à 84,99 $/mois, avec un essai gratuit de 7 jours offert aux nouveaux abonnés pour toutes les formules. Ce service de streaming est un choix évident pour les fans de catch et de sport en général.

🌏 Comment regarder et diffuser WrestleMania 42 dans le monde entier

Les fans de catch du monde entier, y compris au Royaume-Uni, peuvent regarder WWE WrestleMania 42 et toutes les émissions de la WWE sur Netflix en streaming. La plateforme de streaming mondiale a conclu un accord de droits de 10 ans avec la WWE au début de l'année 2025.

Pays Formule de base Formule Standard Formule Premium 🇬🇧 Royaume-Uni 5,99 £ 12,99 £ 18,99 £ 🇦🇺 Australie 7,99 $ AUD 18,99 $ AUD 25,99 $ AUD 🇮🇳 Inde 199 INR 499 INR 649 INR 🇯🇵 Japon 890 ¥ 1 590 ¥ 2 290 ¥ 🇲🇽 Mexique 119 MXN 249 MXN 329 MXN 🇨🇦 Canada 7,99 CAD 18,99 CAD 23,99 $ CAD

🛜 Regardez WrestleMania 42 où que vous soyez grâce à un VPN

Si WrestleMania 42 n'est pas disponible en direct dans votre région, ou si vous êtes en voyage, vous pouvez utiliser un VPN pour suivre l'action où que vous soyez. Un VPN crée une connexion sécurisée pour contourner les restrictions géographiques et accéder à vos services de streaming préférés depuis n'importe où.

Nous vous recommandons vivement d'utiliser NordVPN, mais vous pouvez également consulter notre guide détaillé sur les VPN pour découvrir d'autres options.

🎟️ Comment obtenir des billets pour WrestleMania 42

La demande est forte, mais il reste encore des billets disponibles pour les deux jours de WWE WrestleMania 42, le samedi 18 avril et le dimanche 19 avril à l'Allegiant Stadium. Les prix varient actuellement entre 540 et 3 200 $ pour un billet combiné 2 jours, entre 160 et 940 $ pour un pass samedi uniquement, et entre 200 et 1 200 $ pour un pass dimanche uniquement sur StubHub.

Programme des combats de WrestleMania 42

Date Match Participants Samedi 18 avril À confirmer À confirmer Dimanche 19 avril À confirmer À confirmer

Scénarios des matchs

CM Punk contre Roman Reigns (Championnat poids lourds de la WWE)

WWE

CM Punk s'apprête à affronter Roman Reigns pour le titre de champion du monde poids lourds à WrestleMania. Reigns a battu 29 autres Superstars pour remporter le Royal Rumble 2026 et décrocher l'opportunité de disputer le combat vedette de « The Showcase of the Immortals » contre le champion du monde de son choix.

Deux soirs plus tard, lors de Raw, The OTC a été confronté à Punk, ce qui a donné lieu à une intense guerre des mots. Les rivaux se sont lancés des insultes choquantes sur plusieurs sujets, notamment la qualité de leurs règnes historiques en tant que champions du monde, l'implication de Punk dans l'arrivée de The Shield au roster principal, et l'affirmation de Punk selon laquelle Reigns avait suivi son exemple.

Reigns a riposté en déclarant que Punk était un exemple de ce qu'il ne fallait pas faire et a ajouté que la seule raison pour laquelle Punk était de retour à la WWE était qu'il l'avait autorisé.

Reigns a également reproché à Punk d'avoir quitté la WWE et dénigré la compagnie il y a plus de dix ans, ainsi que ses actions après leur brève alliance lors de Survivor Series : WarGames, tandis que Punk a interpellé Reigns au sujet de ses récents commentaires dans « The Pat McAfee Show » et du fait qu'il soit un « part-timer ».

Cette confrontation choquante s'est terminée par Reigns déclarant à Punk qu'il l'avait toujours détesté et qu'il le défierait sur « The Grandest Stage of Them All ».

Stephanie Vaquer contre Liv Morgan (Championnat du monde féminin)

WWE

Liv Morgan affrontera la championne du monde féminine Stephanie Vaquer lors d'un combat très personnel à WrestleMania. Morgan a survécu à 29 autres Superstars pour remporter le Royal Rumble 2026 et gagner le droit d'affronter la championne féminine de son choix lors du Showcase of the Immortals.

Sur la route de WrestleMania, Morgan s'est livrée à des affrontements explosifs avec Vaquer et la championne féminine de la WWE, Jade Cargill. Mais lorsque Stephanie a interrompu l'interview de Liv et l'a mise hors d'elle en affirmant que Morgan n'avait pas mérité sa place, la gagnante du Royal Rumble a su qui elle voulait affronter.

Cody Rhodes vs Randy Orton (Undisputed WWE Championship)

WWE

L'une des Superstars les plus dangereuses de l'histoire de la WWE, le « Apex Predator » de la WWE est 14 fois champion du monde, champion du Grand Chelem, double vainqueur du Royal Rumble et vainqueur du Money in the Bank. Sa carrière riche en rebondissements est celle d'une légende, ce qui est ironique quand on sait qu'une partie de sa réputation s'est construite sous le nom de « The Legend Killer ». Orton a gagné le droit de défier le champion incontesté de la WWE en remportant l'Elimination Chamber, devançant Rhodes, LA Knight, Logan Paul, Trick Williams et Je'Von Evans. Lors de ce match, cependant, l'American Nightmare a été éliminé à cause d'une ingérence extérieure de la part du détenteur du titre de l'époque, McIntyre.

Ce n'était pas la première fois que McIntyre intervenait pour priver Rhodes d'une chance de revanche pour le titre. Après que Jacob Fatu eut semé le trouble, permettant ainsi à Drew de mettre fin au deuxième règne de Rhodes en tant que détenteur du titre Undisputed de la WWE lors d'un match « Three Stages of Hell » à SmackDown, McIntyre avait également éliminé Rhodes de manière illégale du Royal Rumble.

Après le chaos de la Chamber, le directeur général de SmackDown, Nick Aldis, a organisé un match de revanche pour le titre lors de SmackDown, et Rhodes a battu McIntyre pour récupérer la ceinture et confirmer son match pour le titre contre Orton lors de The Showcase of the Immortals.

Jade Cargill vs Rhea Ripley (Championnat féminin de la WWE)

WWE

Une tempête s'annonce pour The Showcase of the Immortals lorsque la championne féminine de la WWE, Jade Cargill, affrontera Rhea Ripley dans un combat pour le titre très attendu à WrestleMania. Après être devenue la « Queen of the Ring » 2025 en battant Asuka lors de la finale du tournoi à Night of Champions 2025, la redoutable Cargill a ravi le titre à Tiffany Stranton lors de l'édition du 1er novembre 2025 de Saturday Night's Main Event.

La superstar dominante n'a pas connu la défaite en combat individuel depuis sept mois, et elle dispose d'un arsenal unique qui lui permet d'anéantir ses adversaires en quelques minutes seulement. Cargill n'a toutefois jamais affronté Ripley, qui a décroché ce combat pour le titre en battant Alexa Bliss, Kiana James, Asuka, Raquel Rodriguez et Tiffany Stratton lors d'un match Elimination Chamber.

AJ Lee contre Becky Lynch (Championnat intercontinental)

WWE

Alors que la tension est à son comble, la championne intercontinentale féminine AJ Lee et Becky Lynch s’apprêtent à porter leur rivalité de longue date sur la plus grande scène de toutes, lors d’un combat pour le titre à ne manquer sous aucun prétexte. Lee a fait son retour à la WWE pour la première fois depuis plus de dix ans afin de faire équipe avec CM Punk dans un combat par équipe mixte contre Lynch et Seth Rollins, qui s’est soldé par la victoire de Lee, qui a contraint Lynch à abandonner lors de Wrestlepalooza.

Lee a réitéré cet exploit en faisant abandonner Lynch pour remporter un match WarGames lors de Survivor Series 2025. Puis, lors d’un combat pour le titre intercontinental féminin à WWE Elimination Chamber 2026, Lee a décroché un titre pour la première fois depuis plus de 11 ans en forçant Lynch à abandonner face à la Black Widow pour la troisième fois en autant de matchs.

Quelques semaines plus tard, lors de l’épisode de Raw du 16 mars, Lee a battu sa bonne amie Bayley pour défendre son titre avec succès, avant de subir une attaque brutale de la part de Lynch après le match. Une semaine plus tard, The Man a clairement fait savoir qu’elle visait Lee dans sa quête pour récupérer la ceinture. En réponse, Lee a défié Lynch pour un match revanche pour le titre de championne intercontinentale féminine lors de The Showcase of the Immortals.

Oba Femi vs Brock Lesnar (match en simple)

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Brock Lesnar a peut-être enfin trouvé son égal. La Bête a mis les superstars de la WWE au défi de relever son défi ouvert pour WrestleMania 42, et Oba Femi a accepté sans hésiter. Le Ruler s'est avancé vers le ring avant de mettre Lesnar au tapis avec un Fall from Grace fulgurant qui a fait vibrer tout l'univers de la WWE. Femi a ensuite posé son pied sur la Bête à terre, offrant une image rarement vue de Lesnar.

Depuis son arrivée en décembre, l'ancien champion NXT affiche un bilan invaincu en simple, balayant tous ceux qui se dressent sur son chemin. À WrestleMania 42, il affrontera son adversaire le plus redoutable en la personne de The Beast, qui a éliminé Femi lors du Royal Rumble de cette année et s'est forgé une réputation bien méritée de destructeur de ses adversaires. Dans ce qui s'annonce comme un affrontement épique, que se passera-t-il lorsque ces deux colosses s'affronteront ?