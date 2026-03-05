Comment regarder le Tournoi des Six Nations 2026 : diffusions en direct, chaînes de télévision, programme, résultats et plus encore

Le Tournoi des Six Nations 2026 débutera bientôt, en février. C'est le début d'une période de pur bonheur pour les fans de rugby à XV, avec cinq séries de matchs passionnants concentrés sur seulement sept semaines. Ravivant chaque année de vieilles rivalités, ce championnat vieux de 142 ans reste l'un des tournois les plus populaires du calendrier rugbystique.

Le Tournoi des Six Nations est le successeur du Tournoi des Nations britanniques, dont la première édition a eu lieu en 1883 entre les équipes d'Angleterre, d'Irlande, d'Écosse et du Pays de Galles. Il s'agissait de la toute première compétition internationale de rugby à XV. Le tournoi est ensuite devenu le Tournoi des Cinq Nations en 1910 avec l'arrivée de la France. Il s'est encore élargi en 2000 avec l'arrivée de l'Italie, pour devenir le Tournoi des Six Nations que nous connaissons et apprécions aujourd'hui.

L'Angleterre est peut-être en tête du classement des vainqueurs de tous les temps et du Tournoi des Six Nations, mais elle n'a régné en maître qu'une seule fois (en 2020) au cours des sept dernières années. C'est l'Irlande qui a dominé ces derniers temps. Après avoir remporté le Tournoi des Six Nations en 2023 et 2024, la Green Machine vise à entrer dans l'histoire et à devenir la première nation à remporter trois fois consécutives le titre de vainqueur.

Le Pays de Galles a subi l'humiliation de terminer dernier du classement des Six Nations en 2024 et 2025, et les supporters gallois espèrent que l'équipe de Jac Morgan pourra enfin renverser la tendance. Ils auraient toutefois souhaité un premier match plus facile pour les Six Nations 2026, puisqu'ils se rendront au stade Allanze pour leur premier match contre leurs rivaux locaux, l'Angleterre.

GOAL vous présente toutes les informations essentielles dont vous avez besoin avant le coup d'envoi du Tournoi des Six Nations 2026, y compris le calendrier complet et comment regarder et diffuser chaque match en direct.

Quand aura lieu le Tournoi des Six Nations 2026 ?

Le Tournoi des Six Nations 2026 se déroulera cette année du jeudi 5 janvier au samedi 14 mars, avec 15 matchs répartis sur cinq week-ends. Il y a trois matchs par tour, toutes les équipes jouant à chaque tour.

Le tournoi se déroule sous la forme d'un championnat, chaque équipe affrontant toutes les autres. L'équipe qui termine en tête du classement à la fin de la compétition remporte le Tournoi des Six Nations. Le Grand Chelem est réalisé si une équipe remporte les cinq matchs du tournoi, comme l'a fait l'Irlande en 2023.

Que s'est-il passé jusqu'à présent ?

Le Tournoi des Six Nations 2026 touche à sa fin, et il a été marqué par des extrêmes. Nous entrons dans la quatrième journée, avec une France qui semble imparable tandis que plusieurs autres géants sont sous le choc de résultats surprenants.

Avec le retour d'Antoine Dupont au poste de capitaine, la France a été irréprochable. Elle a démantelé l'Irlande (36-14) et le Pays de Galles (54-12) avant de s'imposer face à l'Italie. Elle compte actuellement quatre points d'avance et semble être la favorite pour remporter le Grand Chelem lors de la dernière journée contre l'Angleterre.

Le plus grand choc du tournoi s'est produit lors de la troisième journée, où l'Irlande a remporté une victoire historique 42-21 contre l'Angleterre à Twickenham. Il s'agit de la pire défaite jamais subie par l'Angleterre à domicile contre l'Irlande, ce qui a poussé Steve Borthwick à effectuer neuf changements dans son équipe en vue du prochain déplacement à Rome.

L'Italie a débuté le tournoi par une victoire étonnante 18-15 contre l'Écosse sous la pluie à Rome. Depuis, l'Écosse a remarquablement remonté la pente, battant l'Angleterre dans la Calcutta Cup et devançant le Pays de Galles pour se hisser à la deuxième place du classement.

Le Pays de Galles connaît actuellement une série dévastatrice de 14 défaites consécutives dans le Tournoi des Six Nations. Sous une nouvelle direction, il a du mal à trouver son rythme, même s'il est passé à trois points de la victoire contre l'Écosse la semaine dernière.

🌍 Comment regarder le Tournoi des Six Nations dans le monde entier

Dans de nombreuses régions du monde, vous pouvez regarder le Tournoi des Six Nations gratuitement. En effet, le Tournoi des Six Nations bénéficie d'un statut protégé dans les pays où il est disputé, ce qui signifie qu'il est diffusé gratuitement sur les chaînes publiques. On ne sait pas encore si cela restera le cas dans un avenir proche, mais pour l'édition 2026 du Tournoi des Six Nations, une large couverture gratuite est toujours disponible.

Pays Diffusion en réseau 🇬🇧 Royaume-Uni BBC / ITV / BBC iPlayer / ITVX 🇮🇪 Irlande RTE / Virgin Media / RTE Player / Virgin Media Play 🇫🇷 France France Télévisions / FranceTV streaming 🇮🇹 Italie Sky Sport / TV8 🇺🇸 États-Unis NBC / Peacock / FuboTV 🇦🇺 Australie Stan Sport 🇳🇿 Nouvelle-Zélande Sky Sport NZ 🇿🇦 Afrique du Sud SuperSport

🛜 Comment regarder le Tournoi des Six Nations avec un VPN

Si les matchs du Tournoi des Six Nations ne sont pas diffusés en direct dans votre région ou si vous êtes en déplacement, vous pouvez utiliser un VPN pour suivre l'action où que vous soyez. Un VPN crée une connexion sécurisée qui permet de contourner les restrictions géographiques et d'accéder à vos services de streaming préférés où que vous soyez.

Nous vous recommandons ExpressVPN si vous ne savez pas quel VPN choisir, mais vous pouvez également consulter notre guide détaillé sur les VPN pour déterminer celui qui vous convient le mieux.

Calendrier du Tournoi des Six Nations 2026