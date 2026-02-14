Monterrey aura à cœur d'aggraver la situation difficile du Club Leon, tout en restant au contact des leaders de la Liga MX Clausura.

Voici où trouver les diffusions en direct en anglais du match Monterrey vs Leon. GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour suivre le match aujourd'hui.

Heure du coup d'envoi du match Monterrey vs Leon

Liga MX - Clausura Estadio BBVA

Monterrey et Leon s'affronteront le 15 février 2026 à 01h00 GMT et 08h00 EST.

Aperçu du match

Monterrey occupe actuellement la 9e place du classement de la Liga MX Clausura 2026 avec sept points en cinq matchs (deux victoires, un match nul, deux défaites).

Une victoire contre le Club Leon lors de cette 6e journée serait un coup de pouce significatif pour les Rayados, qui cherchent à réduire l'écart avec les leaders du championnat Liga MX Clausura.

De son côté, le Club Leon affiche une forme médiocre dans la Liga MX Clausura 2026, se languissant en bas du classement à la 16e place, avec seulement quatre points en cinq matchs (une victoire, un match nul, trois défaites).

Une victoire du Club Leon contre Monterrey représenterait un tournant majeur et une bouée de sauvetage indispensable pour La Fiera, qui connaît un début de saison difficile.

Blessures, statistiques clés

Carlos Salcedo est le seul joueur de Monterrey actuellement blessé, tandis que le reste de l'équipe semble disponible.

Du côté de León, Sebastián Vegas est suspendu, tandis qu'Iván Rodríguez et Ismael Díaz sont blessés.

Lors des cinq dernières rencontres entre Monterrey et León en Liga MX (les plus récentes en premier), les Rayados ont remporté quatre victoires et essuyé une défaite.

Cela donne à Monterrey un net avantage ces derniers temps, puisqu'il a remporté les trois derniers matchs avant la rencontre de ce soir à l'Estadio BBVA. Espérons qu'il continuera sur sa lancée.

Actualités et compositions des équipes

Monterrey vs Leon Équipes probables Équipe probable Remplaçants Entraineur D. Torrent Équipe probable Remplaçants Entraineur I. Ambriz

Forme

Bilan des confrontations directes

Classement

