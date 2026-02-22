Comment regarder le match de Major League Soccer entre le FC Dallas et le Toronto FC aujourd'hui : diffusion en direct, chaîne de télévision et heure de début

Voici où trouver les diffusions en direct en anglais du match FC Dallas vs Toronto FC. GOAL vous fournit toutes les informations nécessaires pour regarder le match aujourd'hui.

Comment regarder partout avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre partie du monde, vous risquez de vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un réseau privé virtuel (VPN) s'avère utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée et cryptée en ligne. En changeant virtuellement votre emplacement pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion et regarder votre équipe préférée en direct. Cliquez ici pour obtenir un guide étape par étape ou consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Heure du coup d'envoi du match FC Dallas vs Toronto FC

Major League Soccer - MLS Toyota Stadium

Le match d'aujourd'hui entre le FC Dallas et le Toronto FC débutera le 22 février 2026 à 01h30.

Aperçu du match

Le bilan des confrontations directes des dernières saisons est largement favorable aux hôtes. Lors de leurs trois derniers matchs à domicile contre le Toronto FC, Dallas s'est imposé deux fois et a fait un match nul, sans jamais s'incliner face aux Canadiens sur son terrain. Plus généralement, Dallas a remporté trois de ses six dernières rencontres avec Toronto.

Les deux équipes ont connu d'importants changements dans leur effectif pendant la trêve. Dallas a vu partir des joueurs clés tels que Maarten Paes et Pedrinho, tandis que le Toronto FC est privé de Walker Zimmerman, Zane Monlouis, Nicksoen Gomis et Henry Wingo, pour cause de sélection en équipe nationale ou de blessure, tous indisponibles pour ce premier match.

Statistiques clés

Dallas a remporté 40 % de ses 10 derniers matchs avec au moins deux buts d'écart.

Toronto a l'habitude de faire match nul à l'extérieur et est incapable de remporter des victoires à l'extérieur (sans victoire dans 82 % de ses 11 derniers matchs à l'extérieur).

Actualités et compositions des équipes

Forme

Bilan des confrontations directes

Classement

Guide VPN étape par étape pour regarder FC Dallas vs Toronto FC aujourd'hui

NordVPN

Téléchargement et installation: inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil. Connectez-vous à un serveur: ouvrez l'application et sélectionnez un emplacement de serveur où le match est diffusé (par exemple, si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder un flux américain, connectez-vous à un serveur américain). Videz le cache : parfois , votre navigateur conserve votre ancien emplacement. Videz vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement prend effet. Commencez le streaming : rendez-vous sur le site web et l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur votre téléphone ou votre ordinateur portable, c'est bien, mais les événements sportifs en direct méritent d'être regardés sur grand écran.