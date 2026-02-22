Goal.com
Major League Soccer
team-logoOrlando City
Inter&Co Stadium
team-logoNew York Red Bulls
Renuka Odedra

Traduit par

Comment regarder le match de Major League Soccer d'aujourd'hui entre Orlando City et les New York Red Bulls : diffusion en direct, chaîne de télévision et heure de début

Comment regarder le match de Major League Soccer entre Orlando City et les New York Red Bulls, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les actualités des équipes

Voici où trouver les diffusions en direct en anglais du match Orlando City vs New York Red Bulls. GOAL vous fournit toutes les informations nécessaires pour regarder le match aujourd'hui.

États-UnisApple TV
Royaume-UniApple TV
AustralieApple TV
CanadaApple TV
IndeApple TV
Afrique subsaharienneApple TV
MalaisieApple TV
Moyen-OrientApple TV

Heure du coup d'envoi du match Orlando City vs New York Red Bulls

crest
Major League Soccer - MLS
Inter&Co Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Orlando City et New York Red Bulls débutera le 22 février 2026 à 00h30.

Aperçu du match

Actualités

Orlando City FCGetty Images

Les deux équipes cherchent à donner le ton pour leur campagne, surtout après leurs résultats décevants lors de la campagne 2025. Orlando City a connu une fin de saison difficile. Lors de ses 12 derniers matchs toutes compétitions confondues, l'équipe a perdu 6 fois et n'a remporté aucune victoire. Les New York Red Bulls ont également connu une période difficile, perdant 8 de leurs 15 derniers matchs et ne remportant aucune victoire lors de 86 % de leurs 7 dernières sorties.

Statistiques clés

Choupo-Moting Getty Images

  • Les deux équipes se sont affrontées à 25 reprises par le passé, Orlando City s'imposant neuf fois face aux New York Red Bulls et s'inclinant à 11 reprises.
  • Orlando City n'a pas remporté ses cinq derniers affrontements contre les New York Red Bulls, après avoir gagné les quatre précédents.
  • Les deux dernières rencontres entre Orlando et les Red Bulls se sont soldées par des matchs nuls : 2-2 en mars 2025 et 0-0 en avril 2025.
  • La dernière victoire à domicile d'Orlando contre les Red Bulls remonte à février 2023, avec un score serré de 1-0. Depuis, leurs affrontements à l'Inter & Co Stadium se sont soldés par deux nuls et une victoire pour New York.

Actualités et compositions des équipes

Orlando City vs New York Red Bulls compositions

Orlando CityHome team crest

4-2-3-1

Formation

4-3-3

Home team crestNYR
71
M. Crepeau
57
Iago
4
D. Brekalo
3
A. Marin
24
G. Dorsey
8
B. Ojeda
10
M. Ojeda
87
M. Pasalic
14
T. Spicer
16
W. Cartagena
13
D. McGuire
34
E. Horvath
12
D. Nealis
2
J. Che
3
J. Marshall-Rutty
56
M. Dos Santos
15
A. Mehmeti
48
R. Donkor
10
E. Forsberg
16
J. Hall
11
J. Ruvalcaba
7
C. Cowell

4-3-3

NYRAway team crest

ORL
-Équipe de départ

Remplaçants

Entraineur

  • O. Pareja

NYR
-Équipe de départ

Remplaçants

Entraineur

  • M. Bradley

Blessures et joueurs suspendus

Blessures et suspensions

  • Pas de joueurs indisponibles

Blessures et suspensions

  • Pas de joueurs indisponibles

Forme

ORL
-Forme

Buts marqués (encaissés)
6/11
Match à plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

NYR
-Forme

Buts marqués (encaissés)
6/9
Match à plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Bilan des confrontations directes

ORL

Derniers matches

NYR

0

3

Nuls

2

Victoires

3

Buts marqués

5
Match à plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Classement

0