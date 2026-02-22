Comment regarder le match de Major League Soccer d'aujourd'hui entre Orlando City et les New York Red Bulls : diffusion en direct, chaîne de télévision et heure de début

Voici où trouver les diffusions en direct en anglais du match Orlando City vs New York Red Bulls. GOAL vous fournit toutes les informations nécessaires pour regarder le match aujourd'hui.

Comment regarder partout avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre partie du monde, vous risquez de vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un réseau privé virtuel (VPN) s'avère utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée et cryptée en ligne. En changeant virtuellement votre emplacement pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion et regarder votre équipe préférée en direct. Cliquez ici pour obtenir un guide étape par étape ou consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Heure du coup d'envoi du match Orlando City vs New York Red Bulls

Le match d'aujourd'hui entre Orlando City et New York Red Bulls débutera le 22 février 2026 à 00h30.

Aperçu du match

Actualités

Les deux équipes cherchent à donner le ton pour leur campagne, surtout après leurs résultats décevants lors de la campagne 2025. Orlando City a connu une fin de saison difficile. Lors de ses 12 derniers matchs toutes compétitions confondues, l'équipe a perdu 6 fois et n'a remporté aucune victoire. Les New York Red Bulls ont également connu une période difficile, perdant 8 de leurs 15 derniers matchs et ne remportant aucune victoire lors de 86 % de leurs 7 dernières sorties.

Statistiques clés

Les deux équipes se sont affrontées à 25 reprises par le passé, Orlando City s'imposant neuf fois face aux New York Red Bulls et s'inclinant à 11 reprises.

Orlando City n'a pas remporté ses cinq derniers affrontements contre les New York Red Bulls, après avoir gagné les quatre précédents.

Les deux dernières rencontres entre Orlando et les Red Bulls se sont soldées par des matchs nuls : 2-2 en mars 2025 et 0-0 en avril 2025.

La dernière victoire à domicile d'Orlando contre les Red Bulls remonte à février 2023, avec un score serré de 1-0. Depuis, leurs affrontements à l'Inter & Co Stadium se sont soldés par deux nuls et une victoire pour New York.

Actualités et compositions des équipes

Forme

Bilan des confrontations directes

Classement

Guide VPN étape par étape pour regarder Orlando City vs New York Red Bulls aujourd'hui

NordVPN

Téléchargement et installation: inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil. Connectez-vous à un serveur: ouvrez l'application et sélectionnez un emplacement de serveur où le match est diffusé (par exemple, si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder un flux américain, connectez-vous à un serveur américain). Videz le cache : il arrive parfois que votre navigateur conserve votre ancienne localisation. Videz vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement prend effet. Commencez le streaming : rendez-vous sur le site web et l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur votre téléphone ou votre ordinateur portable, c'est bien, mais les événements sportifs en direct méritent d'être vus sur grand écran. Voici comment faire fonctionner le VPN sur votre téléviseur :