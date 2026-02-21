Comment regarder le match de championnat Wrexham vs Ipswich d'aujourd'hui : diffusion en direct, chaîne de télévision et heure de début

Voici où trouver les diffusions en direct en anglais du match Wrexham vs Ipswich. GOAL vous apporte toutes les informations nécessaires pour regarder le match aujourd'hui.

Comment regarder n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre partie du monde, vous risquez de vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un réseau privé virtuel (VPN) s'avère utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée et cryptée en ligne. En changeant virtuellement votre emplacement pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion et regarder votre équipe préférée en direct. Cliquez ici pour obtenir un guide étape par étape ou consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Heure du coup d'envoi du match Wrexham vs Ipswich

Championship - Championship SToK Cae Ras

Le match d'aujourd'hui entre Wrexham et Ipswich débutera le 21 février 2026 à 15h00.

Présentation du match

Un match revanche se prépare ce samedi au Racecourse Ground, où Wrexham accueille Ipswich Town dans le cadre du championnat EFL. Huit jours seulement après la victoire surprise des Red Dragons contre les Tractor Boys en FA Cup, les deux équipes s'affrontent à nouveau dans un match décisif pour la promotion.

Il s'agit d'un affrontement entre deux des projets les plus ambitieux de l'EFL. Wrexham, actuellement 7e et en quête d'une quatrième promotion consécutive historique, cherche désespérément à retrouver son meilleur niveau à domicile. Malgré ses exploits en coupe, le club a récemment connu des difficultés au Racecourse Ground, ne récoltant qu'un seul point lors de ses trois derniers matchs de championnat à domicile.

Ipswich Town, quant à lui, est en pleine course pour la promotion automatique, occupant la 4e place. L'équipe de Kieran McKenna aura soif de revanche après sa défaite 1-0 en FA Cup vendredi dernier. Avec la deuxième meilleure attaque de la division (51 buts), elle dispose de la puissance de feu nécessaire pour se rattraper, mais elle n'a pas réussi à marquer contre Wrexham lors de ses deux tentatives cette saison.

Actualités et compositions des équipes

Wrexham vs Ipswich Équipes probables Équipe probable Remplaçants Entraineur P. Parkinson Équipe probable Remplaçants Entraineur K. McKenna

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Formulaire

Bilan des confrontations directes

WRE Derniers matches IPS 1 1 Nul 0 Wrexham 1 - 0 Ipswich

Ipswich 0 - 0 Wrexham 1 Buts marqués 0 Match à plus de 2,5 buts 0/2 Les deux équipes ont marqué 0/2

Classement

Guide VPN étape par étape pour regarder Wrexham vs Ipswich aujourd'hui

NordVPN

Téléchargement et installation: inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil. Connectez-vous à un serveur: ouvrez l'application et sélectionnez un emplacement de serveur où le match est diffusé (par exemple, si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder un flux américain, connectez-vous à un serveur américain). Videz le cache : il arrive parfois que votre navigateur conserve votre ancienne localisation. Videz vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement prend effet. Commencez le streaming : rendez-vous sur le site web et l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur votre téléphone ou votre ordinateur portable, c'est bien, mais les événements sportifs en direct méritent d'être regardés sur grand écran. Voici comment faire fonctionner le VPN sur votre téléviseur :