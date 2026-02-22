Comment regarder le match de championnat Sheffield United vs Sheffield Wednesday d'aujourd'hui : diffusion en direct, chaîne de télévision et heure de début

Voici où trouver les diffusions en direct en anglais du match Sheffield United vs Sheffield Wednesday. GOAL vous apporte toutes les informations nécessaires pour suivre le match aujourd'hui.
|États-Unis
|Paramount+
|Royaume-Uni
|Sky Sports
|Australie
|beIN Sports Australie
|Inde
|FanCode
|Moyen-Orient
|beIN Sports MENA
|Afrique australe / Afrique subsaharienne
|SuperSport
Comment regarder partout avec un VPN
Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre partie du monde, vous risquez de vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un réseau privé virtuel (VPN) s'avère utile.
Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée et cryptée en ligne. En changeant virtuellement votre emplacement pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion et regarder votre équipe préférée en direct. Cliquez ici pour obtenir un guide étape par étape ou consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.
Heure du coup d'envoi de Sheffield United vs Sheffield Wednesday
Le match d'aujourd'hui entre Sheffield United et Sheffield Wednesday débutera le 22 février 2026 à 12h00.
Aperçu du match
Le Steel City Derby revient à Bramall Lane ce dimanche 22 février 2026 pour l'une des rencontres les plus déséquilibrées de ses 137 ans d'histoire. Alors que Sheffield United cherche à consolider sa position en milieu de tableau, Sheffield Wednesday arrive dans une situation de crise sans précédent, occupant la dernière place avec un total de points négatif suite à de sévères sanctions de l'EFL.
Le rapport de force à Sheffield a rarement été aussi déséquilibré. Sous la houlette de Chris Wilder, qui en est à son troisième mandat au sein du club, les Blades ont été réguliers, sans être spectaculaires, et occupent actuellement la 15e place avec 42 points. Ils abordent le derby en pleine forme après la victoire 1-0 contre Portsmouth le week-end dernier, grâce à un but décisif d'Andre Brooks à la 90e minute.
Pour le Sheffield Wednesday de Henrik Pedersen, la situation est désastreuse. Ancrés en bas du classement avec -7 points après une déduction stupéfiante de 18 points, les Owls ont perdu neuf matchs d'affilée. Ils sont sans victoire depuis 26 matchs et n'ont pas battu leurs rivaux locaux depuis 2012. Le club étant en pleine transition de propriété et confronté à une relégation certaine, ce derby est moins une question de classement que de sauver un peu de fierté.
Guide VPN étape par étape pour regarder Sheffield United vs Sheffield Wednesday aujourd'hui
NordVPN
- Téléchargement et installation: inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.
- Connectez-vous à un serveur: ouvrez l'application et sélectionnez un emplacement de serveur où le match est diffusé (par exemple, si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder un flux américain, connectez-vous à un serveur américain).
- Videz le cache : parfois , votre navigateur conserve votre ancienne localisation. Videz vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement prend effet.
- Commencez le streaming : rendez-vous sur le site web et l'application de votre diffuseur et profitez du match.
Comment regarder sur grand écran
Regarder sur votre téléphone ou votre ordinateur portable, c'est bien, mais les sports en direct sont faits pour être regardés sur grand écran. Voici comment faire fonctionner le VPN sur votre téléviseur :
- Téléviseurs intelligents et Fire Stick : la plupart des téléviseurs et appareils Android, tels que l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV, disposent d'applications VPN natives. Il vous suffit de rechercher votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, de vous connecter et de vous connecter comme vous le feriez sur votre téléphone.
- Apple TV, Roku et consoles: ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN directes. La solution la plus simple consiste à utiliser Smart DNS ( généralement disponible dans les paramètres de votre compte VPN) ou à mettre en miroir/diffuser le flux depuis votre téléphone ou ordinateur portable connecté au VPN vers votre téléviseur.