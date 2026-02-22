Comment regarder le match Barcelone vs Levante de la Liga aujourd'hui : diffusion en direct, chaîne de télévision et heure de début

Voici où trouver les diffusions en direct en anglais du match Barcelone vs Levante. GOAL vous fournit toutes les informations nécessaires pour regarder le match aujourd'hui.

Comment regarder partout avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre partie du monde, vous risquez de vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un réseau privé virtuel (VPN) s'avère utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée et cryptée en ligne. En changeant virtuellement votre emplacement pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion et regarder votre équipe préférée en direct. Cliquez ici pour obtenir un guide étape par étape ou consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Heure du coup d'envoi du match Barcelone vs Levante

LaLiga - LaLiga Spotify Camp Nou

Le match d'aujourd'hui entre Barcelone et Levante débutera le 22 février 2026 à 15h15.

Aperçu du match

Barcelone fait son retour au Spotify Camp Nou ce dimanche 22 février 2026, avec l'intention de mettre fin à une rare période de mauvaise forme. Après deux semaines difficiles qui les ont vu chuter de la tête du classement, les hommes de Hansi Flick affrontent une équipe de Levante désespérée d'échapper à la zone de relégation.

Pour la première fois cette saison, des murmures d'inquiétude se font entendre en Catalogne. Barcelone a perdu ses deux derniers matchs : une lourde défaite 4-0 contre l'Atlético Madrid en Copa del Rey, suivie d'une défaite 2-1 en championnat contre Gérone. Ces résultats ont permis au Real Madrid de les dépasser, laissant le Barça à la deuxième place avec deux points de retard.

Levante, quant à lui, vit une saison cauchemardesque. Occupant la 19e place, il n'a pas marqué lors de trois de ses quatre derniers matchs de championnat et vient de subir une courte défaite 1-0 contre Villarreal. Historiquement, c'est le match le plus redouté par Levante, qui a perdu ses 16 précédents déplacements à Barcelone en Liga, un record dans la compétition.

Actualités et compositions des équipes

Forme

Bilan des confrontations directes

Classement

Guide VPN étape par étape pour regarder Barcelone vs Levante aujourd'hui

Téléchargement et installation: inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil. Connectez-vous à un serveur: ouvrez l'application et sélectionnez un emplacement de serveur où le match est diffusé (par exemple, si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder un flux américain, connectez-vous à un serveur américain). Videz le cache : parfois , votre navigateur conserve votre ancienne localisation. Videz vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement prend effet. Commencez le streaming : rendez-vous sur le site web et l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur votre téléphone ou votre ordinateur portable, c'est bien, mais les événements sportifs en direct méritent d'être regardés sur grand écran. Voici comment faire fonctionner le VPN sur votre téléviseur :