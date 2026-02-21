Comment regarder le match Ajax vs NEC Nijmegen Eredivisie d'aujourd'hui : diffusion en direct, chaîne de télévision et heure de début

Voici où trouver les diffusions en direct en anglais du match Ajax vs NEC Nijmegen. GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour regarder le match aujourd'hui.
|États-Unis
|Fubo USA
|Royaume-Uni
|Premier Sports
Comment regarder n'importe où avec un VPN
Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre partie du monde, vous risquez de vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un réseau privé virtuel (VPN) s'avère utile.
Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée et cryptée en ligne. En changeant virtuellement votre emplacement pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion et regarder votre équipe préférée en direct. Cliquez ici pour obtenir un guide étape par étape ou consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.
Heure du coup d'envoi du match Ajax vs NEC Nijmegen
Le match d'aujourd'hui entre l'Ajax et le NEC Nimègue débutera le 21 février 2026 à 20h00.
Aperçu du match
Getty Images
Un choc au sommet entre deux équipes du top 4 sera au centre de l'attention ce samedi à la Johan Cruijff ArenA, où l'Ajax et le NEC Nimègue s'affronteront. Les deux équipes sont actuellement à égalité avec 42 points, ce qui fait de ce match un « six points » pour la qualification européenne.
L'Ajax aborde ce match après une victoire écrasante 4-1 contre Fortuna Sittard, qui a mis fin à une série frustrante de trois matchs sans victoire. Sous la houlette de Fred Grim, les Amstellodamois ont transformé leur stade en forteresse, mais ils vont devoir affronter leur adversaire le plus coriace depuis des semaines, la « surprise » du championnat.
Le NEC Nimègue, actuellement 3e à la différence de buts, connaît une saison historique. Dick Schreuder a transformé son équipe en une machine de contre-attaque redoutable qui mène le championnat en termes de buts marqués, derrière le PSV. Elle a fait match nul 2-2 avec l'Ajax en début de saison et l'a battu 3-0 à Amsterdam en mai dernier.
Actualités et compositions des équipes
Forme
Bilan des confrontations directes
Classement
Guide VPN étape par étape pour regarder Ajax vs NEC Nijmegen aujourd'hui
NordVPN
- Téléchargement et installation: inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.
- Connectez-vous à un serveur: ouvrez l'application et sélectionnez un emplacement de serveur où le match est diffusé (par exemple, si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder un flux américain, connectez-vous à un serveur américain).
- Videz le cache : il arrive parfois que votre navigateur conserve votre ancienne localisation. Videz vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement prend effet.
- Commencez le streaming : rendez-vous sur le site web et l'application de votre diffuseur et profitez du match.
Comment regarder sur grand écran
Regarder sur votre téléphone ou votre ordinateur portable, c'est bien, mais les événements sportifs en direct méritent d'être regardés sur grand écran. Voici comment faire fonctionner le VPN sur votre téléviseur :
- Smart TV et Fire Stick : la plupart des téléviseurs et appareils Android, tels que l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV, disposent d'applications VPN natives. Il vous suffit de rechercher votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, de vous connecter et de vous connecter comme vous le feriez sur votre téléphone.
- Apple TV, Roku et consoles: ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN directes. La solution la plus simple consiste à utiliser Smart DNS ( généralement disponible dans les paramètres de votre compte VPN) ou à mettre en miroir/diffuser le flux depuis votre téléphone ou ordinateur portable connecté au VPN vers votre téléviseur.