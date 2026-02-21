Comment regarder le match Ajax vs NEC Nijmegen Eredivisie d'aujourd'hui : diffusion en direct, chaîne de télévision et heure de début

Voici où trouver les diffusions en direct en anglais du match Ajax vs NEC Nijmegen. GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour regarder le match aujourd'hui.

Comment regarder n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre partie du monde, vous risquez de vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un réseau privé virtuel (VPN) s'avère utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée et cryptée en ligne. En changeant virtuellement votre emplacement pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion et regarder votre équipe préférée en direct. Cliquez ici pour obtenir un guide étape par étape ou consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Heure du coup d'envoi du match Ajax vs NEC Nijmegen

Eredivisie - Eredivisie Johan Cruijff ArenA

Le match d'aujourd'hui entre l'Ajax et le NEC Nimègue débutera le 21 février 2026 à 20h00.

Aperçu du match

Un choc au sommet entre deux équipes du top 4 sera au centre de l'attention ce samedi à la Johan Cruijff ArenA, où l'Ajax et le NEC Nimègue s'affronteront. Les deux équipes sont actuellement à égalité avec 42 points, ce qui fait de ce match un « six points » pour la qualification européenne.

L'Ajax aborde ce match après une victoire écrasante 4-1 contre Fortuna Sittard, qui a mis fin à une série frustrante de trois matchs sans victoire. Sous la houlette de Fred Grim, les Amstellodamois ont transformé leur stade en forteresse, mais ils vont devoir affronter leur adversaire le plus coriace depuis des semaines, la « surprise » du championnat.

Le NEC Nimègue, actuellement 3e à la différence de buts, connaît une saison historique. Dick Schreuder a transformé son équipe en une machine de contre-attaque redoutable qui mène le championnat en termes de buts marqués, derrière le PSV. Elle a fait match nul 2-2 avec l'Ajax en début de saison et l'a battu 3-0 à Amsterdam en mai dernier.

Actualités et compositions des équipes

Guide VPN étape par étape pour regarder Ajax vs NEC Nijmegen aujourd'hui

NordVPN

Téléchargement et installation: inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil. Connectez-vous à un serveur: ouvrez l'application et sélectionnez un emplacement de serveur où le match est diffusé (par exemple, si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder un flux américain, connectez-vous à un serveur américain). Videz le cache : il arrive parfois que votre navigateur conserve votre ancienne localisation. Videz vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement prend effet. Commencez le streaming : rendez-vous sur le site web et l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur votre téléphone ou votre ordinateur portable, c'est bien, mais les événements sportifs en direct méritent d'être regardés sur grand écran. Voici comment faire fonctionner le VPN sur votre téléviseur :