Voici où trouver les diffusions en direct en anglais du match AC Milan vs Como. GOAL vous apporte toutes les informations nécessaires pour regarder le match aujourd'hui.

Comment regarder partout avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre partie du monde, vous risquez de vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un réseau privé virtuel (VPN) s'avère utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée et cryptée en ligne. En changeant virtuellement votre emplacement pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion et regarder votre équipe préférée en direct. Cliquez ici pour obtenir un guide étape par étape ou consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Heure du coup d'envoi du match AC Milan vs Como

Serie A - Serie A Giuseppe Meazza

Le match d'aujourd'hui entre l'AC Milan et Côme débutera le 18 février 2026 à 19h45.

Aperçu du match

L'AC Milan affiche un excellent bilan récent contre Côme et a remporté les cinq derniers matchs disputés entre les deux équipes. Malgré des dépenses importantes lors du mercato, Côme a perdu ses trois matchs en Serie A depuis sa promotion en 2024.

Lorsque les deux clubs se sont affrontés le mois dernier, Rabiot a inscrit un doublé et les Rossoneri se sont imposés 3-1 au Stadio Sinigaglia. L'équipe de Cesc Fabregas tentera de se remettre de sa défaite 2-1 à domicile face à la modeste Fiorentina la semaine dernière, un résultat qui a compromis ses espoirs de terminer parmi les six premiers.

Getty Images

Depuis sa défaite surprise lors de la première journée contre Cremonese, Milan reste invaincu depuis 23 matches, ce qui constitue la plus longue série en cours dans les cinq grands championnats européens. Ses seules défaites depuis août ont été enregistrées en coupe, contre Naples en Supercoupe d'Italie et contre la Lazio en Coupe d'Italie.

Blessures et statistiques clés

L'arrière latéral belge Alexis Saelemaekers est sur le point de se remettre d'un problème aux adducteurs, mais il pourrait tout de même rejoindre Santiago Gimenez sur le banc des remplaçants pour le Milan.

Aux côtés de Pulisic et Leao, Christopher Nkunku et Niclas Fullkrug sont également en lice pour deux places en attaque, tandis que Ruben Loftus-Cheek a occupé un rôle avancé ces dernières semaines. Allegri doit effectuer un changement au milieu de terrain, Rabiot étant suspendu.

Getty Images

De son côté, Alvaro Morata, de Côme, a été expulsé contre la Fiorentina et ne pourra pas affronter son ancien club. Tasos Douvikas et Nico Paz sont les meilleurs buteurs des Lariani en Serie A avec huit buts chacun, et tous deux devraient être titulaires, même si ce dernier pourrait être appelé à jouer en faux numéro 9, Douvikas étant relégué sur le banc.

Seuls Assane Diao et Edoardo Goldaniga sont blessés, ce qui laisse à Fabregas de nombreuses options.

Actualités et compositions des équipes

Forme

Bilan des confrontations directes

Classement

Guide VPN étape par étape pour regarder AC Milan vs Como aujourd'hui

NordVPN

Téléchargement et installation: inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil. Connectez-vous à un serveur: ouvrez l'application et sélectionnez un emplacement de serveur où le match est diffusé (par exemple, si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder un flux américain, connectez-vous à un serveur américain). Videz le cache : il arrive parfois que votre navigateur conserve votre ancienne localisation. Videz vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement prend effet. Commencez le streaming : rendez-vous sur le site web et l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur votre téléphone ou votre ordinateur portable, c'est bien, mais les sports en direct sont faits pour être regardés sur grand écran. Voici comment faire fonctionner le VPN sur votre téléviseur :