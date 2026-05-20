La Coupe du monde de la FIFA 2026 s’annonce comme le plus grand tournoi de l’histoire du football, et Roku TV offre l’un des moyens les plus simples de ne rien manquer de l’action. Que vous disposiez d’une smart TV Roku intégrée ou d’une clé de streaming, vous pouvez accéder aussi bien aux chaînes traditionnelles qu’aux réseaux de streaming sportifs spécialisés directement via le Roku Channel Store. En configurant votre appareil avant le coup d’envoi, vous vous assurez une expérience de visionnage fluide sur grand écran.

GOAL vous explique ici comment regarder la Coupe du monde de la FIFA 2026 sur Roku TV, en vous présentant les meilleures applications de streaming, les chaînes de télévision, les options d’abonnement et des conseils de configuration pour ne rien manquer de l’action, du match d’ouverture à la finale.

Quelles applications diffusent la Coupe du monde de la FIFA 2026 sur Roku ?

Selon votre région, vous pouvez télécharger les applications officielles de diffusion directement sur l’écran d’accueil de votre Roku. Aux États-Unis, les 104 rencontres seront diffusées sur les chaînes FOX Sports, et vous pourrez les suivre en anglais via les services de télévision en direct Fubo, Sling TV, Hulu + Live TV ou YouTube TV. Pour le direct en espagnol, tournez-vous vers l’application Peacock. Au Royaume-Uni, la couverture est partagée entre la BBC et ITV : téléchargez simplement les applications BBC iPlayer et ITVX. Au Canada, les chaînes Roku de TSN et RDS sont indispensables pour suivre les rencontres en direct, tandis qu’en Australie, tous les matchs sont diffusés sur l’applicationSBS On Demand.

Quels pays prennent en charge Roku TV ?

Pays/Région Disponibilité sur Roku Applications populaires pour la Coupe du monde sur Roku Australie Prise en charge complète SBS On Demand Brésil Disponibles sur les appareils Roku, GloboPlay, CazéTV Canada Prise en charge complète TSN, RDS France Les appareils Roku sont accessibles via certaines chaînes ; TF1+, beIN Sports Allemagne Les lecteurs de streaming Roku sont commercialisés auprès de certains revendeurs. MagentaTV et DAZN. Japon. Écosystème Roku restreint DAZN ainsi que les applications des diffuseurs locaux. Mexique Disponibles sur les appareils Roku. TelevisaUnivision et Vix. Nouvelle-Zélande Le streaming est officiellement pris en charge par Roku. Sky Sport Now Afrique du Sud Disponibilité limitée sur appareils importés YouTube, FIFA+ et diverses applications de streaming. Royaume-Uni Compatibilité totale BBC iPlayer, ITVX États-Unis Support complet des appareils Roku et des téléviseurs Roku FOX Sports, Peacock, Fubo, Sling TV, Hulu + Live TV et YouTube TV.

Comment installer des applications de streaming pour la Coupe du monde sur Roku

L’opération prend moins de deux minutes et se fait en quelques clics. Appuyez sur le bouton Accueil de votre télécommande Roku, puis descendez jusqu’à Boutique ou Recherche. Saisissez ensuite le nom de l’application pertinente pour votre région, telle que Fubo,Peacock, BBC iPlayer ou SBS On Demand. Sélectionnez l’application dans les résultats, appuyez sur « Ajouter uneapplication » et attendez la fin du téléchargement. Une fois l’installation terminée, lancez l’application depuis votre écran d’accueil, connectez-vous avec vos identifiants ou créez un nouveau compte.

Peut-on regarder la Coupe du monde 2026 gratuitement sur Roku ?

Plusieurs options gratuites sont disponibles sur la plateforme Roku, selon votre pays de résidence. Si vous possédez un téléviseur Roku autonome, branchez simplement une antenne numérique HD à l’entrée coaxiale pour recevoir, sans connexion Internet et sans frais, les chaînes locales diffusées en direct comme FOX, Telemundo ou SBS. Les abonnés britanniques peuvent se tourner vers les services gratuits BBC iPlayer et ITVX, tandis que le public australien dispose d’un accès complet à SBS On Demand. Par ailleurs, les plateformes de streaming gratuites financées par la publicité, comme Tubi, diffuseront de nombreuses rediffusions de matchs à la demande, des résumés des temps forts et des émissions d’analyse durant tout le tournoi.

En savoir plus : Comment regarder et diffuser en direct la Coupe du monde de la FIFA 2026 sur YouTube

Les applications sociales disponibles sur Roku permettent-elles d’accéder à du contenu de la Coupe du monde ?

Bien qu’il soit impossible de regarder les matchs en direct intégral sur les réseaux sociaux, les applications officielles YouTube et TikTok, disponibles sur le Roku Channel Store, vous permettent de suivre les temps forts de la compétition directement sur votre téléviseur. Une fois ces applis installées sur votre appareil Roku, vous accéderez facilement aux principaux contenus numériques de la compétition directement sur votre téléviseur : résumés officiels des matchs, temps forts et buts en direct, analyses de studio réalisées par des créateurs de contenu, ainsi que des images exclusives des coulisses des équipes dès le coup de sifflet final.

En savoir plus : Comment regarder et suivre en direct la Coupe du monde de la FIFA 2026 sur TikTok

Guide de la Coupe du monde de la FIFA 2026