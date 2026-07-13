Comment regarder la Coupe du monde de la FIFA 2026 sans télévision par câble

La Coupe du monde de la FIFA 2026 bat son plein : les demi-finales sont atteintes, étape décisive avant la finale du 19 juillet. Ce tournoi à 48 équipes a déjà livré des matchs à élimination directe historiques et riches en rebondissements, et la télévision par câble traditionnelle appartient désormais au passé alors que la compétition atteint son apogée.

Coorganisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique, le tournoi place ses affiches en journée, aux heures de grande écoute. Pourtant, couper le câble ne signifie pas renoncer à une couverture complète ni à une image de qualité lors des prolongations haletantes et des séances de tirs au but décisives. Entre les applications dédiées, les abonnements à court terme à petit prix et les options gratuites en haute définition diffusées en direct, vous pouvez suivre chaque action décisive sans décodeur câble classique.

GOAL vous présente ci-dessous les meilleures solutions pour regarder en streaming la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sans abonnement câble, avec les tarifs, les offres dédiées et la configuration technique nécessaire pour une expérience sans latence.









1. Applications autonomes et portails de streaming spécialisés

Si vous ne souhaitez pas vous engager dans des contrats traditionnels de télévision payante sur plusieurs années, les grandes chaînes et les services de streaming ont lancé des applications spécialisées et destinées directement aux consommateurs, très faciles d’accès. Ces options vous permettent de contourner complètement les fournisseurs traditionnels sur votre smart TV, votre clé de streaming ou votre téléphone.

Tarifs : offres promotionnelles à partir de 9,99 $/mois (Latino) , 45,99 $/mois (Sports & News) ou 48,99 $/mois (Pro Core) le premier mois.

Ce que vous obtenez : une couverture intégrale des 104 matchs, avec des commentaires en anglais et en espagnol.

Pourquoi c’est un choix gagnant : Fubo se distingue comme une plateforme de streaming directe spécialement conçue pour les passionnés de sport. En regroupant FOX, FS1, Telemundo et Universo sous un même toit numérique, vous n’avez pas besoin de passer d’une application à l’autre pour suivre les différentes poules. Il propose une interface multivue personnalisable permettant de suivre 4 matchs simultanément — indispensable pour la dernière journée de la phase de poules — ainsi qu’un enregistreur numérique illimité dans le cloud et un essai gratuit de 5 jours pour les nouveaux utilisateurs.





FOX One (la chaîne de référence en anglais)

Prix : 19,99 $/mois (ou 199,99 $/an)

Ce que vous obtenez : les 104 matchs en direct en anglais.

Pourquoi c’est un choix gagnant : une véritable révolution pour le cycle 2026. La plateforme autonome de FOX élimine toute dépendance à un fournisseur TV. Elle regroupe la chaîne phare FOX et FS1 pour une diffusion numérique fluide de l’intégralité du tournoi en anglais. Son interface propose des superpositions de statistiques interactives en temps réel, des options de visionnage multi-angles et des rediffusions à la demande.

Prix : 10,99 $/mois

Ce que vous obtenez : les 104 matchs en direct en espagnol.

Pourquoi c’est un choix gagnant : pour les fans à la recherche de l’énergie, de la passion et du panache incomparables des retransmissions en espagnol, Peacock est la référence absolue. Un abonnement à l’offre Peacock Premium vous donne accès en direct à l’intégralité de la couverture de Telemundo Deportes et d’Universo par NBCUniversal. L’application intègre également l’outil automatisé « Catch-Up Fast Forward », qui génère instantanément des résumés de 5 minutes de tout ce que vous avez manqué si vous rejoignez un match en direct en retard.

Coût : 4,99 $ (forfait 1 jour) , 9,99 $ (forfait 3 jours) , 14,99 $ (forfait 7 jours) ou 45,99 $/mois pour un abonnement standard à Sling Blue.

Ce que vous obtenez : un accès complet à FS1 et aux chaînes locales affiliées à FOX (dans certains grands marchés) .

Pourquoi c’est un choix gagnant : Sling TV est l’option idéale pour les fans soucieux de leur budget. Si vous ne souhaitez pas payer pour un mois complet de service, les abonnements à court terme uniques de Sling vous permettent d’acheter 1, 3 ou 7 jours d’accès à la volée. C’est une stratégie parfaite pour suivre les phases à élimination directe très médiatisées ou certaines journées à double rencontre de la phase de poules sur votre téléphone portable ou votre téléviseur, sans aucun engagement à long terme.

2. Solutions de remplacement du câble tout-en-un

Si vous recherchez une offre de chaînes traditionnelle et complète qui reproduise fidèlement celle d’un décodeur câble classique tout en conservant une installation entièrement basée sur le cloud, ces plateformes de streaming sont faites pour vous :

YouTube TV (72,99 $/mois) : plébiscitée pour la stabilité de son flux, la plateforme intègre FOX et FS1 dans son forfait de base. Ses fenêtres multivue préorganisées et pilotées par algorithme, ainsi qu’un enregistreur numérique cloud (Cloud DVR) fiable qui gère automatiquement les chevauchements d’horaires sans couper la fin des matchs en prolongation, font la différence.

DirecTV Stream (à partir de 89,99 $/mois) : le forfait d’entrée de gamme « Entertainment » intègre l’intégralité des affilées locales FOX et FS1. L’interface de DirecTV se distingue par sa vitesse de zapping fulgurante et un enregistreur cloud illimité conservant les matchs jusqu’à 9 mois, garantissant l’accès à votre bibliothèque bien après le coup de sifflet final.

3. L’option gratuite par excellence : les antennes hertziennes (OTA)

Oui, vous pouvez bel et bien regarder une grande partie du plus grand événement sportif de la planète entièrement gratuitement.

En effet, 70 rencontres, dont la finale au MetLife Stadium et l’intégralité des matchs de poules de l’équipe des États-Unis, seront diffusées sur la chaîne hertzienne principale FOX. Une simple antenne HD numérique (environ 20-30 $ sur Amazon) suffit pour capter ces programmes en direct.

📡 L’inconvénient : si l’antenne vous ouvre gratuitement l’accès HD natif et non compressé au réseau principal FOX et aux chaînes locales de Telemundo, elle ne captera pas les chaînes câblées comme FS1 ou Universo. Pour suivre les 34 matchs restants diffusés sur ces chaînes, vous devrez coupler votre antenne à un abonnement numérique autonome comme FOX One ou utiliser des passes à court terme.

Coupe du monde 2026 : guide pratique du streaming sans câble

Plateforme de streaming Coût mensuel / Frais d’inscription Matchs en anglais (FOX/FS1) Matchs en espagnol (Telemundo) Fonctionnalité phare FOX One 19,99 $/mois Les 104 matchs ❌ Aucun Diffusion en direct en anglais, suivi des données par IA Peacock Premium 10,99 €/mois ❌ Aucun Les 104 matchs Couverture intégrale en espagnol, résumés rapides Fubo À partir de 45,99 $/mois (offre promotionnelle) Les 104 matchs Les 104 matchs Multivue personnalisée pour 4 matchs, essai de 5 jours Sling TV Abonnements à partir de 4,99 $ Les 104 matchs (variable selon l’affiliation FOX locale) Options supplémentaires sélectionnées Abonnements très flexibles de 1, 3 et 7 jours YouTube TV 72,99 $/mois Les 104 matchs Ajoutez uniquement les options supplémentaires Grilles multivues intelligentes et automatisées Antenne numérique HD Frais uniques d’environ 25 $ 70 matchs (hors FS1) Sélection de chaînes locales 100 % gratuit, sans abonnement

💡 Conseils pros de GOAL pour un streaming sans latence

Le streaming d’un grand événement sportif international en direct mobilise une quantité considérable de bande passante, et il n’y a rien de pire que de voir votre écran se mettre à charger au moment même où un attaquant s’apprête à tirer un penalty décisif pour le tournoi. Suivez ces étapes pour vous assurer que votre installation fonctionne sans accroc :

Oubliez la duplication d’écran sans fil : AirPlay, Chromecast et Miracast sont très pratiques pour les films, mais ils introduisent une latence notable et provoquent fréquemment des écrans noirs lors des mouvements rapides en sport. Utilisez plutôt un câble USB-C vers HDMI pour connecter directement votre ordinateur portable, votre tablette ou votre téléphone à votre téléviseur. Vous obtiendrez ainsi un flux d’une qualité irréprochable, sans aucune latence, qui contourne entièrement la surcharge du Wi-Fi local. Vérifiez les débits de votre réseau : si vous prévoyez de regarder des matchs en 4K HDR natif via Fubo Ultra ou la plateforme FOX One, assurez-vous que votre réseau domestique offre en permanence des débits de téléchargement d’au moins 25 Mbps par appareil de streaming. La perle rare de Tubi : si votre budget est serré, jetez un œil à Tubi , le service de streaming entièrement gratuit et financé par la publicité de FOX. Bien qu’il ne diffuse pas tous les matchs en direct, il propose une section dédiée à la Coupe du monde comprenant des résumés en studio 24 h/24 et 7 j/7, des matchs historiques archivés et des rediffusions intégrales à la demande, le tout gratuitement.







