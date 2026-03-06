Comment regarder l'UFC 326 : Holloway vs Oliveira 2, carte complète des combats, liens de streaming et plus encore

Max « Blessed » Holloway et Charles « Do Bronx » Oliveira s'affronteront dans un combat revanche très attendu dans la catégorie poids plume, qui sera le combat principal de l'UFC 326. Ce combat, qui aura lieu à la Jeunesse Arena de Rio de Janeiro, au Brésil, verra s'affronter deux des plus grands combattants de tous les temps, plusieurs années après leur première rencontre. Avec un titre en jeu et Oliveira combattant devant son public, les enjeux ne pourraient être plus élevés.

Pour les fans de combat du monde entier, c'est un événement incontournable, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations nécessaires pour diffuser ou regarder l'intégralité de la carte en direct, ainsi que les heures de début et tous les combats confirmés, des préliminaires à l'événement principal.

Quand aura lieu l'UFC 326 : Holloway vs Oliveira 2 ?

Détails de l'événement Heure / Lieu Date Dimanche 26 octobre (Royaume-Uni, Europe, Inde, Brésil), samedi 25 octobre (États-Unis) Lieu Jeunesse Arena, Rio de Janeiro, Brésil Heure de début des préliminaires 20 h 00 (heure de l'Est) / 1 h 00 (heure de Londres) / 5 h 30 (heure de New Delhi) Début des combats principaux 22 h 00 (heure de l'Est) / 3 h 00 (heure de Londres) / 7 h 30 (heure de Delhi)

🇺🇸 Comment regarder l'UFC 326 aux États-Unis

Aux États-Unis, Holloway vs Oliveira 2 et l'intégralité de la carte UFC 326 seront diffusés en direct sur Paramount+. Suite à l'accord majeur conclu par l'UFC en matière de droits médiatiques, les événements numérotés sont désormais accessibles via le service de streaming par abonnement.

Les abonnés au « forfait Essential » peuvent accéder à tous les événements UFC, y compris les cartes PPV et les Fight Nights, pour 8,99 $ par mois (ou 89,99 $ par an). Le « forfait Premium » est disponible pour 13,99 $ par mois et offre une expérience sans publicité et un accès supplémentaire aux sports en direct de SHOWTIME et CBS.

🇬🇧 Comment regarder l'UFC 326 au Royaume-Uni

L'UFC 326 sera diffusé en exclusivité sur TNT Sports 1. Les fans britanniques peuvent suivre l'action en direct sur discovery+ ou la regarder via TNT Sports Box Office sur Sky, BT et Virgin Media. Vous n'avez pas besoin d'un abonnement mensuel à TNT Sports pour acheter l'événement PPV individuel.

Comment regarder l'UFC 326 partout avec un VPN

Si l'UFC 326 n'est pas disponible en direct dans votre région ou si vous êtes en déplacement, vous pouvez utiliser un VPN pour suivre l'action où que vous soyez. Un VPN crée une connexion sécurisée qui vous permet de contourner les restrictions géographiques et d'accéder à vos services de streaming préférés.

Nous vous recommandons ExpressVPN si vous ne savez pas quel VPN choisir, mais vous pouvez également consulter notre guide détaillé sur les VPN pour trouver celui qui vous convient le mieux.

Carte complète des combats de l'UFC 326

Voici tous les combats confirmés prévus pour l'UFC 326 : Holloway vs Oliveira 2 :

Carte principale

Poids plume : Max Holloway vs Charles Oliveira

Poids coq : Jose Aldo vs Jonathan Martinez

Poids moyens : Michel Pereira vs Ihor Potieria

Poids mi-lourds : Anthony Smith vs Vitor Petrino

Poids moyens : Caio Borralho contre Paul Craig

Carte préliminaire

Poids plume : Jack Shore contre Joanderson Brito

Poids pailles : Karolina Kowalkiewicz contre Iasmin Lucindo

Poids légers : Elves Brener contre Myktybek Orolbai

Poids plume : Jean Silva contre William Gomis

Cartes préliminaires

Poids welter : Gabriel Bonfim contre Nicolas Dalby

Poids mouches : Alessandro Costa contre Kevin Borjas

Poids légers : Ismael Bonfim contre Vinc Pichel

Poids mouches : Dione Barbosa contre Ernesta Kareckaite

UFC 326 : les enjeux

Il ne s'agit pas seulement d'un match revanche, mais d'une bataille pour l'héritage. Max Holloway cherche à prouver une nouvelle fois sa domination après son impressionnante victoire pour le titre « BMF », tandis que Charles Oliveira vise à reconquérir sa place au sommet devant ses fans à Rio.

Au-delà du combat principal, le retour du « roi de Rio » Jose Aldo ajoute une dimension émotionnelle considérable à la carte, aux côtés de stars brésiliennes montantes telles que Michel Pereira et Caio Borralho. C'est une affiche riche en rebondissements qui promet des étincelles dès les premiers combats préliminaires jusqu'au dernier coup de gong.