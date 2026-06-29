La Coupe du monde de la FIFA 2026 bat officiellement son plein en Amérique du Nord, après une phase de groupes chaotique qui a directement débouché sur le suspense intense des seizièmes de finale. Avec un tableau élargi à 48 équipes qui offre déjà des moments historiques, la fièvre du football a atteint son paroxysme.

Pour ne pas manquer les derniers matchs de cette quête de gloire internationale, alors que le tournoi se dirige vers la finale du 19 juillet, vous n’avez pas besoin de vous ruiner avec des abonnements coûteux au câble ou des forfaits mensuels premium. Entre l’utilisation stratégique des essais gratuits des chaînes en direct, les diffusions gratuites sur les chaînes hertziennes et les résumés à la demande via Tubi, il est tout à fait possible de suivre le reste du tournoi de cet été sans dépenser un seul centime.

GOAL vous détaille ci-dessous les meilleures stratégies pour suivre gratuitement le reste de la Coupe du monde de la FIFA 2026, en expliquant précisément comment tirer le meilleur parti de ces options sans débourser un centime.









Si vous ne voulez pas manquer une seule seconde de l’action en direct — y compris les 34 matchs diffusés en exclusivité sur le câble par FS1 et Universo —, Fubo est l’outil idéal pour le streaming gratuit. Conçu pour les passionnés de sport, Fubo regroupe d’emblée les quatre chaînes indispensables pour la Coupe du monde (FOX, FS1, Telemundo et Universo).

En activant judicieusement l’essai gratuit de 5 jours, les abonnés coupés du câble peuvent suivre chaque rencontre en direct sur leur téléphone, leur tablette ou leur TV connectée, sans engagement financier initial.

La fonction Multiview vous permet de suivre jusqu’à quatre rencontres en parallèle sur une même fenêtre, un atout précieux lors des dernières journées de la phase de groupes quand plusieurs matchs se jouent simultanément.

Enregistrer un match crucial de l’après-midi, le visionner en HD sans spoiler sur le trajet du retour : c’est possible grâce au cloud DVR gratuit.

2. Antennes numériques hertziennes (OTA) : le pass gratuit à vie

Si vous souhaitez profiter d’une couverture en direct entièrement gratuite et en haute définition, sans craindre les limites de données Internet ni l’expiration d’un abonnement, une antenne numérique moderne est votre meilleure alliée.

Comme FOX Sports détient les droits de diffusion en anglais et que Telemundo gère la partie espagnole, ces chaînes sont tenues de diffuser les rencontres phares du tournoi sur les ondes publiques standard. En branchant une antenne HD basique (achat unique de 15 à 25 $) sur votre téléviseur, vous pouvez capter gratuitement les chaînes locales directement depuis le ciel.

Au total, vous captez gratuitement 70 matchs en direct et en intégralité , en HD non compressée : la cérémonie d’ouverture, toutes les rencontres de la phase de groupes de l’USMNT et la grande finale au MetLife Stadium le 19 juillet.

La limite : une antenne ne capte pas les chaînes câblées comme FS1 ou Universo . Pour suivre les 34 autres matchs de la phase de groupes diffusés sur ces chaînes, associez simplement votre antenne à l’essai gratuit de Fubo décrit ci-dessus.

3. Tubi : retransmissions en direct et en 4K de la cérémonie d’ouverture, ainsi que des rediffusions intégrales

Véritable aubaine pour les fans de sport au budget limité, Tubi, la plateforme de streaming gratuite et financée par la publicité de FOX, a lancé un « FOX Hub » entièrement dédié à la Coupe du monde de la FIFA™. Vous n’avez même pas besoin de saisir un numéro de carte bancaire ni de créer un compte payant pour l’utiliser.

Tubi diffusera les deux affiches les plus attendues du tournoi en direct et gratuitement, en superbe 4K natif :

11 juin à 15 h (HE) / 12 h (HP) : Mexique – Afrique du Sud (match d’ouverture du tournoi)

12 juin à 21 h (HE) / 18 h (HP) : États-Unis – Paraguay (entrée en lice de l’équipe nationale américaine)

💡 Astuce rediffusions : même si Tubi ne diffuse pas les 104 matchs en direct, son hub dédié mettra en ligne des rediffusions intégrales à la demande de90 minutes ainsi que des résumés de 10 minutes immédiatement après le coup de sifflet final de chaque rencontre. En évitant les spoilers sur les réseaux sociaux, vous pourrez suivre l’intégralité de la compétition gratuitement, à votre rythme.

4. La stratégie de rotation des essais gratuits

Pour étendre encore votre couverture en direct et sans câble sur les 38 jours du tournoi, enchaînez les périodes d’essai gratuites d’autres plateformes de streaming, en plus de Fubo. Bien espacées, elles vous permettront de couvrir de larges portions des phases à élimination directe.

DirecTV Stream (essai gratuit de 5 jours) : l’application autonome de DirecTV propose une couverture solide des chaînes locales affiliées et des flux FS1 sans compromis. L’activer au bon moment vous assure une réception optimale pendant les phases à élimination directe, notamment les huitièmes et les quarts de finale.

YouTube TV (essai gratuit de 7 jours) : YouTube TV propose régulièrement des périodes d’essai renouvelables pour les nouveaux comptes. Le service intègre un enregistreur numérique automatisé dans le cloud, ce qui vous permet d’enregistrer des matchs en direct et de les regarder en streaming gratuitement sur tous vos appareils pendant votre semaine d’essai active.









Résumé : Comparaison des options gratuites pour la Coupe du monde 2026

Méthode gratuite Coût Matches diffusés en direct Avantage caché Essai gratuit de Fubo Essai gratuit de 5 jours Les 104 matchs (commentaires en anglais et en espagnol) Disposition personnalisable de l’écran pour 4 matchs, Cloud DVR Antenne TV numérique HD Frais uniques d’environ 20 $ 70 matchs principaux (FOX/Telemundo) Aucune consommation de données Internet, flux 1080p non compressé Tubi FOX Hub 100 % gratuit Sélection de matchs d’ouverture phares (en direct) / Les 104 matchs (à la demande) Diffusions en direct en 4K native et chaînes d’analyse 24 h/24, 7 j/7 Essai DirecTV Stream Essai gratuit de 5 jours Flux FOX et FS1 Changement de chaîne ultra-rapide sur mobile Essai de YouTube TV Gratuit pendant 7 jours Chaînes FOX et FS1 Stockage cloud illimité sans clips qui se chevauchent

⚠️ Les conseils pros de GOAL pour un streaming gratuit sans souci

Pour que votre expérience de visionnage gratuite reste fluide et parfaitement légale, gardez à l’esprit ces trois conseils essentiels :

Programmez des alertes de résiliation dans votre agenda : les plateformes de streaming comptent sur l’oubli des utilisateurs. Dès l’activation d’un essai gratuit sur Fubo ou ailleurs, ouvrez l’agenda de votre smartphone et paramétrez une alerte sonore pour résilier 24 heures avant le renouvellement automatique. Méfiez-vous des flux illégaux : évitez les sites de streaming pirates gérés par des tiers. Non seulement ils sont illégaux, mais ces flux de mauvaise qualité présentent un décalage d’environ 2 à 3 minutes par rapport à l’action en direct (vos amis vous spoileront donc le but avant même que vous ne le voyiez) et inondent vos appareils de logiciels malveillants intrusifs. Optimisez le placement de votre antenne : si vous optez pour une antenne hertzienne, placez-la le plus haut possible sur un mur ou directement contre une fenêtre orientée vers vos antennes-relais locales. Les stores métalliques, les murs en béton et les appareils électroniques peuvent dégrader le signal ; effectuer une « recherche des chaînes » rapide dans les paramètres de votre téléviseur après avoir déplacé l’antenne peut donc vous permettre d’obtenir instantanément un signal plus clair.







