Comment regarder et diffuser Emanuel Navarrete vs Eduardo Nunez : date, carte des combats, liens de diffusion et plus encore

Les amateurs de boxe se préparent à vivre une soirée mémorable ce samedi 28 février 2026, alors qu'Emanuel Navarrete et Eduardo « Sugar » Nunez s'affronteront dans un combat pour l'unification du titre super-plume à la Desert Diamond Arena de Glendale, en Arizona.

Les deux boxeurs entrent en lice avec leurs titres mondiaux en jeu : la ceinture WBO de Navarrete et la ceinture IBF de Nunez, dans ce qui est présenté comme une guerre 100 % mexicaine dans la catégorie des 130 livres. Leurs performances récentes laissent présager un combat sans répit, avec les 27 victoires par KO de Nunez et le style agressif et implacable de Navarrete, qui devraient donner lieu à un combat explosif. La carte complète sera diffusée en direct sur DAZN et comprend une solide sélection de combats pour la soirée.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Navarrete vs Nunez, de la date du combat et les heures de début dans le monde entier à la manière de le regarder et de le diffuser en streaming partout dans le monde.

Quand aura lieu le combat entre Emanuel Navarrete et Eduardo Nunez ?

Date : samedi 28 février 2026

samedi 28 février 2026 Lieu : Desert Diamond Arena, Glendale, Arizona, États-Unis

Desert Diamond Arena, Glendale, Arizona, États-Unis Heure de début : vers 20 h 00 ET / 1 h 00 GMT (dimanche), le combat principal étant prévu après les combats préliminaires.

Ce combat phare pour l'unification du titre super-plumes est le clou d'une carte bien remplie organisée par Matchroom Boxing en direct depuis l'Arizona, les combats préliminaires débutant plus tôt dans la soirée.

Comment regarder ou diffuser Emanuel Navarrete vs Eduardo Nunez

📺 DAZN : L'intégralité des combats, y compris Navarrete vs Nunez, sera diffusée en direct sur DAZN dans le monde entier avec un abonnement. Vous pouvez les regarder sur les téléviseurs intelligents, les téléphones, les tablettes, les navigateurs Web et les appareils de diffusion en continu.

L'intégralité des combats, y compris Navarrete vs Nunez, sera diffusée en direct sur DAZN dans le monde entier avec un abonnement. Vous pouvez les regarder sur les téléviseurs intelligents, les téléphones, les tablettes, les navigateurs Web et les appareils de diffusion en continu. 🔗 Lien de streaming : rendez-vous sur la page officielle de DAZN pour vous inscrire et regarder le combat en direct.

rendez-vous sur la page officielle de DAZN pour vous inscrire et regarder le combat en direct. Informations sur l'abonnement à DAZN : les formules DAZN actuelles comprennent des options mensuelles ou annuelles, donnant accès à la boxe, au MMA et à d'autres sports de combat en direct. Les abonnements varient selon les régions et comprennent souvent des rediffusions et des temps forts.

Carte des combats Emanuel Navarrete vs Eduardo Nunez

Vous trouverez ci-dessous la carte des combats confirmée pour le spectacle de samedi, qui aura lieu à Glendale :

Combat Poids / Détails Emanuel Navarrete contre Eduardo Nunez Unification des titres IBF et WBO des super-plumes Tahmir Smalls contre Abel Ramos Poids welter Emiliano Vargas contre Agustin Quintana Poids super-légers Arturo Cardenas contre Jordan Martinez Poids super coq Hector Beltran Jr contre Cesar Diaz Poids plume / Carte principale

Navarrete & Nunez : Comparaison des statistiques

Emanuel Navarrete

Surnom : « Vaquero »

Titres : Champion WBO des super-plumes

Palmarès : 39-2-1 (32 KO)

Profil : Puncheur redouté à la puissance implacable, Navarrete est l'un des champions du monde les plus passionnants de la boxe.

Eduardo « Sugar » Nunez

Surnom : « Sugar »

Titres : Champion IBF des super-plumes

Palmarès : 29-1 (27 KO)

Profil : Boxeur brutal et spécialiste du KO, Nunez est le champion IBF en titre et possède l'un des meilleurs ratios de KO de la division.

Où regarder le combat

Application DAZN : disponible sur les appareils tels que les téléviseurs intelligents, les téléphones, les tablettes, les consoles de jeux et les PC.

Rediffusions et temps forts : si vous manquez la diffusion en direct, les rediffusions et les temps forts seront disponibles sur la plateforme DAZN.