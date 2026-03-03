L'ascension fulgurante de Wrexham dans la hiérarchie du football a été phénoménale. En accédant à la Championship, le club est devenu la première équipe des cinq divisions supérieures du football anglais à réaliser trois promotions consécutives.

Étonnamment, la troisième plus ancienne équipe de football professionnel au monde vise désormais la terre promise, à savoir la Premier League.

Mais comment obtenir des billets pour voir Wrexham en action la saison prochaine, alors que le club semble prêt à poursuivre son impressionnante marche vers la gloire ? Laissez GOAL vous présenter les différentes options qui s'offrent à vous pour voir Wrexham jouer en direct lors de ses matchs de la saison 2025/26.

Prochains matchs de Wrexham pour la saison 2025/26

Date Rencontre (GMT) Lieu Billets Samedi 7 mars FA Cup : Wrexham vs Chelsea (17h45) STōK Cae Ras (Wrexham) Billets Mardi 10 mars Wrexham vs Hull City (19h45) STōK Cae Ras (Wrexham) Billets Vendredi 13 mars Wrexham vs Swansea City (20 h) STōK Cae Ras (Wrexham) Billets Mardi 17 mars Watford vs Wrexham (19 h 45) Vicarage Road (Watford) Billets Samedi 21 mars Sheffield United vs Wrexham (15 h) Bramall Lane (Sheffield) Billets Vendredi 3 avril West Bromwich Albion vs Wrexham (15 h) The Hawthorns (West Bromwich) Billets Lundi 6 avril Wrexham vs Southampton (15 h) STōK Cae Ras (Wrexham) Billets Samedi 11 avril Birmingham City vs Wrexham (15 h) St Andrew's (Birmingham) Billets Samedi 18 avril Wrexham vs Stoke City (15 h) STōK Cae Ras (Wrexham) Billets Mardi 21 avril Oxford United vs Wrexham (19 h 45) Kassam Stadium (Oxford) Billets Samedi 25 avril Coventry City vs Wrexham (15 h) CBS Arena (Coventry) Billets Samedi 2 mai Wrexham vs Middlesbrough (12 h 30) STōK Cae Ras (Wrexham) Billets

Comment acheter des billets pour Wrexham ?

Les clubs de l'EFL ont tendance à attribuer les billets en trois étapes :

D'abord aux détenteurs d'abonnements saisonniers Aux membres du club, qui sont souvent classés en fonction des points de fidélité accumulés lors de leurs achats précédents Puis au grand public pendant la période de « vente générale ».

Le moyen le plus simple d'acheter vos billets pour le jour du match est de vous rendre sur le site officiel de billetterie en ligne de Wrexham.

Les billets pour les matchs de Wrexham étant très prisés en raison de la popularité mondiale du club, vous aurez peut-être du mal à obtenir des billets lors de la vente générale, sauf si vous êtes détenteur d'un abonnement ou membre du club.

Si vous souhaitez obtenir un billet de dernière minute, vous pouvez vous tourner vers des revendeurs secondaires tels que StubHub, qui proposent des billets à partir de 30 £.

Combien coûtent les billets pour Wrexham ?

Les prix des billets sont généralement fixés avant le début de la saison pour toutes les compétitions.

Les seniors, les enfants et les jeunes adultes paient moins cher que le prix plein, mais il est important de s'en souvenir au moment de l'achat.

La structure tarifaire du SToK Racecourse pour les matchs de Wrexham comportant plusieurs niveaux, il est important de connaître les différentes options disponibles lors de l'achat de billets.

Les prix peuvent varier en fonction de la nature de la rencontre, comme le championnat et la FA Cup, tandis que d'autres matchs peuvent connaître une augmentation ou une diminution marginale par rapport au prix de base, en fonction de l'adversaire.

Au-delà de cela, les places seront réparties en fonction de leur emplacement dans les tribunes. Par exemple, une place dans la tribune SToK Cold Brew Coffee Stand sera nettement moins chère, tandis qu'une place au cœur de la tribune Wrexham Lager Stand sera plus chère.

Les billets pour les matchs à domicile sont généralement mis en vente quatre semaines avant chaque match, et toutes les dates de mise en vente sont communiquées à l'avance sur le site officiel du club. Les membres officiels du Wrexham AFC bénéficient généralement d'une période de prévente prioritaire pour tous les billets.

Comment obtenir des abonnements pour Wrexham ?

L'abonnement est le seul moyen de vous assurer d'être présent au SToK Racecourse pour tous les matchs à domicile de Wrexham dans le championnat 2025/26.

Le prix des abonnements pour adultes commence à 400 £ et peut atteindre 475 £ pour cette campagne, ce qui représente un excellent rapport qualité-prix pour une saison de championnat comprenant 23 matchs à domicile.

Les prix varient en fonction de la tribune et de la catégorie d'âge, avec des options supplémentaires pour les plus de 65 ans, les moins de 21 ans, les moins de 18 ans et les moins de 14 ans.

Dans le cadre des nouveaux forfaits d'adhésion de Wrexham, tous les détenteurs d'un abonnement saisonnier se verront offrir une adhésion Digital Dragon avec leur abonnement, qui comprendra tous les avantages associés, notamment l'accès à des offres promotionnelles et à des réductions, ainsi qu'un programme numérique envoyé par e-mail pour chaque match à domicile.

Ils ont également la possibilité de passer à l'abonnement Red Dragon ou Gold Dragon pour bénéficier d'avantages supplémentaires et d'une carte physique.

Que peut-on attendre de Wrexham ?

Les Red Dragons cherchent désormais à suivre les traces de Cardiff City et Swansea City, qui ont tous deux évolué en Premier League pendant plusieurs saisons au cours des deux dernières décennies.

Les joueurs de Phil Parkinson sont la première équipe de Wrexham à évoluer dans la deuxième division anglaise depuis plus de 40 ans.

Avec des propriétaires célèbres tels que le duo hollywoodien Ryan Reynolds et Rob McElhenney, l'histoire de Wrexham a suscité un intérêt accru dans tous les domaines, de la couverture médiatique aux documentaires.

On estime que plus de 5 000 foyers américains sont abonnés pour suivre les Red Dragons.

Histoire du SToK Racecourse

Getty Images

Le Racecourse Ground, actuellement connu sous le nom de SToK Racecourse (ou SToK Cae Ras en gallois) en raison d'un accord de sponsoring avec SToK Cold Brew Coffee, est un stade de football situé à Wrexham, au Pays de Galles. C'est le cinquième plus grand stade du pays, avec une capacité de plus de 10 000 places, et il est le siège du Wrexham AFC depuis 1864. Le Racecourse Ground est le plus ancien stade de football international au monde à accueillir encore des matchs internationaux, puisqu'il a été le théâtre du premier match international disputé par le Pays de Galles à domicile en 1877. Le terrain a également été utilisé par le club de rugby à XIII North Wales Crusaders, le club de rugby à XV Scarlets et les réserves de Liverpool. À ses débuts, le terrain était également utilisé pour le cricket et les courses hippiques.

Les tribunes du Racecourse Ground sont connues sous les noms suivants : Wrexham Lager Stand, SToK Cold Brew Coffee Stand, Macron Stand et The Kop.

Tribune Wrexham Lager

Adossée à l'ancien site du Yale College, c'est actuellement la plus grande tribune du stade, avec une capacité de 4 200 places. Elle a été construite en 1972 en prévision de la première participation du club à une compétition européenne et a également permis au club de disposer de nouveaux vestiaires, de bureaux et de salles de réception. La tribune est sponsorisée par Wrexham Lager, une brasserie indépendante locale.

Tribune SToK Cold Brew Coffee

Elle peut accueillir 2 800 personnes et offre aux supporters une excellente vue sur le terrain. Les supporters locaux occupent cette tribune depuis la saison 2007/08. Parallèlement, les supporters visiteurs ont été déplacés vers la tribune Yale (Wrexham Lager Stand), sauf pour les matchs où l'on prévoit une forte affluence de supporters visiteurs.

Tribune Macron

La tribune la plus récente du Racecourse Ground, d'une capacité de 3 500 places. Elle a été construite en 1999 sur l'ancienne tribune Mold Road. Elle dispose d'un studio de télévision et de huit loges privées entièrement équipées, ainsi que d'un restaurant appelé « The Changing Rooms ».

Le Kop

Située derrière l'un des buts, elle est officiellement connue sous le nom de Crispin Lane End ou « Town End ». Avec une capacité de 5 000 places, la Spion Kop était la plus grande tribune debout de la Ligue anglaise de football, mais depuis 2008, elle n'est plus utilisée pour des raisons de sécurité. En mars de cette année, le Wrexham County Borough a approuvé la proposition de construction d'une nouvelle tribune Kop de 5 500 places. Le club vise à la rendre opérationnelle à temps pour la saison 2026/27. Il est essentiel de terminer le projet d'ici 2026, car le stade doit accueillir les matchs du Championnat d'Europe des moins de 19 ans de l'UEFA l'été prochain.

Où séjourner près de l'hippodrome SToK ?